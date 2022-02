Wallis Bird online con il nuovo singolo

“What’s Wrong With Changing?” è il nuovo singolo di Wallis Bird, accompagnato dalla B-Side “Pretty Lies”

Wallis Bird in occasione dell’annuncio del nuovo album “HANDS”, presenta il travolgente singolo “What’s Wrong With Changing?”, accompagnato dalla B-Side “Pretty Lies”. “What’s Wrong With Changing?” offre un primo assaggio entusiasmante del prossimo LP di Wallis Bird, “HANDS”, che uscirà il 27 maggio 2022. Un brano in cui Wallis si ispira alla disciplina ritmica degli album Control, Rhythm Nation 1814 e Janet di Janet Jackson, con una progressione di accordi dotati di una forza irresistibile. “What’s Wrong With Changing?” incarna lo spirito sfacciato e ingenuo della Bird, dimostrando ancora una volta il suo noto temperamento spudorato e senza filtri.

Wallis Bird dichiara: “Questo brano parla delle pietre miliari della mia vita: del vivere a Londra, entrare in contatto fin da giovane con altre culture, vedere l’Irlanda che si libera dal peso dello Stato e dalla Chiesa e, nonostante sia un paese così cattolico, vota al matrimonio gay. A oggi nella mia vita ho vissuto enormi cambiamenti e ho visto la dissoluzione delle strutture sociali, e questo mi ha fatto dire più volte: cosa c’è di sbagliato nel cambiare, non c’è niente in questo mondo che non stia cambiando, quindi penso che dobbiamo muoverci con il cambiamento”

Nata in Irlanda e residente a Berlino, Wallis Bird ha pubblicato sei album dal 2007, per i quali ha vinto due Meteor Awards, il premio annuale irlandese per la musica, più recentemente per la migliore artista femminile, e un prestigioso ‘Music Autoren Preis‘ tedesco del 2017 (Music Author Prize), senza contare altre due nomination per il Choice Music Prize, l’equivalente irlandese del Mercury Prize britannico. Inoltre, negli ultimi dieci anni ha tenuto più di mille spettacoli, guadagnandosi una reputazione in tutto il mondo con i suoi concerti leggendari riconosciuti da tutti come appassionati, energici e divertenti. Wallis può contare anche sulla stima dell’artista americana Amanda Palmer e dell’Irish Times che una volta ha scritto che la sua energia incontenibile sul palco potrebbe “rilanciare un’intera economia”.

“What’s Wrong With Changing?” ci proietta nel settimo album in studio di Wallis Bird intitolato “HANDS”, detto anche “NINE AND A HALF SONGS FOR NINE AND A HALF FINGERS” (in riferimento a un incidente d’infanzia che ha danneggiato permanentemente la mano sinistra dell’artista). Con questo album Wallis punta i riflettori su se stessa, confrontandosi con temi che a volte sono molto difficili da affrontare: dalla fiducia all’abuso di alcol, dalla stagnazione all’autocensura e al self-improvement. Tutto questo attraverso la sua interpretazione unica carica di gioia, ingenuità ed empatia.

L’uscita di “What’s Wrong With Changing?” è accompagnata dalla B-Side “Pretty Lies”.

“What’s Wrong With Changing?” e la B-Side “Pretty Lies” sono disponibili online.