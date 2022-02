Obesità: quali farmaci usare quando cambiare stile di vita non basta

Obesità: secondo i risultati di una metanalisi, gli agonisti del recettore del fentermina-topiramato e i GLP-1 agonisti come semaglutide sono terapie efficaci

Secondo i risultati di una metanalisi pubblicata su Lancet, gli agonisti del recettore del fentermina-topiramato e i GLP-1 agonisti come semaglutide sono terapie efficaci per la perdita di peso negli adulti con sovrappeso e obesità quando le modiche allo stile di vita non sono sufficienti.

I ricercatori hanno condotto una revisione sistematica e una metanalisi di studi randomizzati e controllati che hanno analizzato diversi farmaci per la perdita di peso in soggetti adulti con sovrappeso e obesità. Hanno identificato un totale di 143 trial ammissibili nello studio per un totale di 50mila adulti coinvolti.

La combinazione fentermina-topiramato è risultata gravata da una maggiore probabilità di interruzione del trattamento a causa di eventi avversi, mentre i GLP-1 agonisti come semaglutide hanno mostrato meno effetti collaterali associati alla conseguente sospensione della terapia.

Le altre molecole analizzate nello studio includevano l’SGLT2 inibitore pramlintide, naltrexone-bupropione, orlistat, metformina e levocarnitina. Molti di questi farmaci sono stati confrontati con le modifiche dello stile di vita sia da soli che rispetto alle altre terapie in studi randomizzati e controllati.

I risultati analizzati dai ricercatori includevano la variazione percentuale del peso corporeo dal basale al follow-up finale, il numero di partecipanti allo studio che hanno ridotto il peso corporeo del 5% o più, gli eventi avversi che hanno portato all’interruzione del trattamento, il cambiamento nel punteggio della qualità della vita e la quantità di peso recuperata dopo l’interruzione del trattamento.

I ricercatori hanno considerato il numero totale di eventi gastrointestinali, i cambiamenti nel punteggio dell’immagine corporea, la depressione e l’ansia come misure importanti ma non cruciali. Sono stati valutati come meno importanti i risultati relativi alle variazioni dei livelli di colesterolo LDL, pressione sanguigna sistolica, emoglobina glicata (HbA1c) e peso corporeo assoluto dal basale al follow-up finale.

Fentermina-topiramato e semaglutide i migliori

Tutti i farmaci, eccetto la levocarnitina, erano associati a una riduzione del peso corporeo rispetto al basale, con fentermina-topiramato che si è dimostrato più efficace (odds ratio (OR) ≥ 5% di riduzione del peso 8,02), seguito dai GLP-1 agonisti (OR 6,33). Tutti i farmaci, eccetto pramlintide, hanno ridotto il peso corporeo di almeno il 5% rispetto alle sole modifiche allo stile di vita. La metformina, gli SGLT2 inibitori pramlintide non erano associati a una riduzione del peso corporeo superiore al 10%, a differenza delle altre molecole.

Naltrexone-bupropione, gli agonisti del recettore GLP-1 e fentermina-topiramato hanno più che raddoppiato la perdita di peso del 5% e del 10%. Tutti e tre i farmaci hanno mostrato un moderato aumento dei punteggi della qualità della vita, ma è più probabile che naltrexone-bupropione e fentermina-topiramato provochino effetti collaterali che portano all’interruzione della terapia.

In un’analisi post-hoc, semaglutide ha mostrato benefici sostanzialmente superiori rispetto ad altri farmaci con un rischio di eventi avversi simile sia per la probabilità di perdere almeno il 5% del peso (OR 9,82) che per quella di variazione percentuale del peso corporeo (differenza media -11,41%).

I limiti della revisione includono l’assenza di un pool di dati sui singoli pazienti, che in particolare ha ridotto la precisione della sintesi per gli effetti dei sottogruppi, oltre a una variazione nelle caratteristiche della popolazione e nella durata del follow-up.

«Fentermina e topiramato rappresentano un trattamento dimagrante consolidato approvato per questa indicazione solo negli Stati Uniti» hanno concluso gli autori dello studio. «La nostra analisi post-hoc supporta l’uso di semaglutide come nuova opzione terapeutica per la gestione del peso, considerati i superiori effetti di riduzione del peso e il rischio moderato di eventi avversi che portano all’interruzione del trattamento»

Bibliografia

Shi O et al. Pharmacotherapy for adults with overweight and obesity: a systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet. 2022 Jan 15;399(10321):259-269.

Leggi