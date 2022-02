La Ciclostorica Lastrense debutta il 20 marzo

Debutta una nuova e suggestiva manifestazione ciclostorica che nel nome vuole essere omaggio ad una celebre associazione sportiva nata a Lastra a Signa nel 1921: la Lastrense

Le strade intorno a Firenze saranno il percorso di una nuova e suggestiva manifestazione ciclostorica che nel nome vuole essere omaggio ad una celebre associazione sportiva nata a Lastra a Signa nel 1921: la Lastrense. La prima edizione della manifestazione si terrà il 18, 19 e 20 marzo con percorsi tra Lastra a Signa e altri comuni della Città Metropolitana di Firenze.

La “Ciclostorica La Lastrense” sarà una rievocazione del ciclismo come si faceva una volta, che già da questa prima edizione ha l’ambizione di diventare appuntamento fisso della primavera di ogni anno. La manifestazione è valida come prima prova del Giro d’Italia d’epoca, nonché prima prova della Coppa Toscana Vintage, ed ha quindi valenza nazionale. La manifestazione avrà un percorso che si snoderà su un itinerario collinare particolarmente interessante dal punto di vista ciclistico su strade bianche, comunali e regionali asfaltate del territorio dei Comuni di Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Scandicci, Montespertoli e San Casciano attraversando così anche località di altissimo interesse culturale, turistico e ambientale.

La manifestazione, una libera escursione non competitiva, è organizzata dal Gruppo Sportivo Tre Emme ASD di Lastra a Signa in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa e di Eroica e con il patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana, Comune di Firenze e dei Comuni di Scandicci, Montespertoli, Montelupo Fiorentino, San Casciano Val Di Pesa, Signa, Campi Bisenzio.

Domenica 20 marzo la partenza sarà alle 9.30 dal centro storico di Lastra a Signa con griglia unica e dietro auto a velocità controllata fino a via Delle Selve dove inizierà la pedalata libera. I Ciclostorici potranno scegliere tra tre itinerari: lungo (76 chilometri-dislivello 1.354 m), medio (47 chilometri -544 m di dislivello), corto (36 chilometri con 350 m di dislivello). E’ previsto anche il transito all’interno di proprietà private aperte per l’occasione, Villa Le Selve, Villa Caruso e Castello di Montegufoni.

La Ciclostorica vuole essere una festa per tutta Lastra a Signa e i territori limitrofi e quindi dal sabato alla domenica saranno allestiti in piazza Garibaldi e in piazza del Comune (nel centro storico) vari stand e verranno organizzate iniziative e attività collaterali: a cura della Associazione Nazionale ANVVF e del gruppo storico dei VVF Firenze con gonfiabili per bambini dei “Pompieri” per simulazioni di momenti di emergenza, mercatino vintage e mostre di attrezzature storiche e camper informativo e formativo rivolto a ragazzi ed adulti. Inoltre esposizione nella sala consiliare di moto d’epoca a cura Club Moto d’Epoca Fiorentino. All’interno dello Spedale di Sant’ Antonio saranno esposte maglie dei campioni locali e le bici di proprietà dei noti collezionisti Gianfranco e Dorina Trevisan (presente con un suo stand).

Nell’ambito della Ciclostorica sabato 19 marzo spazio alla “Pedalata rosa con la UISP” da Lastra a Signa a Firenze, Parco delle Cascine, con sosta alla piscina Le Pavoniere e ritorno. L’iscrizione è gratuita ed aperta a tutti, di tutte le età ed è possibile partecipare con una qualsiasi bicicletta. Tutte le informazioni su https://www.lalastrenseciclostorica.it o scrivere a [email protected]

Enel, leader mondiale nell’energia pulita con un mix di produzione che include idroelettrico, geotermico, solare ed eolico, è impegnata a livello nazionale e locale nella promozione dello sport e del benessere della persona attraverso il turismo sostenibile: il Gruppo Enel, main sponsor della Maglia Rosa del Giro d’Italia, in Toscana collabora già con La Marzocchina, la ciclostorica del Valdarno che transita per 60 km nelle strade bianche dell’area mineraria Enel di Santa Barbara e con Valdarno Bike Road che propone percorsi cicloturistici lungo i sentieri più belli e caratteristici del Valdarno; questa partnership con La Lastrense si inserisce nella valorizzazione delle vie dell’Arno il cui ecosistema costituisce una risorsa a 360° in termini naturalistici, energetici e sportivi con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’economia circolare.

Ecco perché il sostegno alla Ciclostorica La Lastrense rappresenta un ulteriore tassello del percorso di sviluppo sostenibile ed armonico del Valdarno intorno al suo fiume, per promuovere una vera e propria cultura della sostenibilità che coinvolga le persone intorno al comune impegno di adottare modelli di business, sfide comunitarie e comportamenti personali responsabili e lungimiranti, orientati al rispetto dell’ambiente e alla creazione di valore di lungo periodo.

Tutte le informazioni su https://www.lalastrenseciclostorica.it – Info e dettagli: [email protected]

Le comunicazioni potrebbero cambiare prima della ciclostorica per motivi tecnici riguardanti gli aggiornamenti Covid. E’ necessario per partecipare alla Ciclostorica La Lastrense il rispetto delle norme in materia di covid vigenti