Fuori in digitale “Get down” di Gyn

Disponibile il nuovo videoclip di “Get down” di Gyn, video uscito nello stesso giorno del lancio della realease

Disponibile il nuovo videoclip di “Get down” di Gyn, video uscito nello stesso giorno del lancio della realease. “Get Down” è il secondo inedito dell’artista Gyn la quale, in chiave per nulla casuale, attraversando suoni tipici del Funk anni 80.

La chiave della scelta musicale resta sempre la stessa, far rivivere quegli anni anche a chi non li ha vissuti. Lo fa utilizzando sonorità “retrò” ma affrontando una tematica contemporanea e attuale: la bipolarità.

Il pezzo racconta infatti di un rapporto tossico ,fatto di tira e molla ,di forti indecisioni e necessità apparenti: “DO YOU WANNA GET DOWN?” Inteso come “vuoi scendere (da questo gioco), vuoi farla finita?”… forse una domanda che si pone più a se stessa che alla persona a cui è diretto il messaggio.

BIOGRAFIA

GYN nasce a Napoli classe ‘95 e a 13 anni decide di intraprendere un percorso di formazione nel canto che asseconda la sua grande passione per la musica, con un’innato amore per il POP. Non paga del canto e dell’interpretazione dei brani sottoposti, decide di cimentarsi completamente nella scrittura, divenendo un’artista completa che sa coniugare le melodie della Generazione Z con le influenze nostalgiche dei capolavori della dance degli anni ’90.