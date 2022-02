Fraend torna con il brano “Amore e Trappole”

“Amore e Trappole” è l’ultimo singolo pubblicato da Fraend in collaborazione con Sorry Mom: il nuovo brano descrive la sensazione di oppressione all’interno di una relazione

Fraend si immedesima in chi ama il gentil sesso, ma si trova costantemente chiuso in una gabbia mentale, dalla quale sente la necessità di liberarsi dovendosi continuamente rinnovare, poiché non trova abbastanza riscontro dall’altra parte.

Questa sensazione lo porta a sentirsi quasi come un mendicante all’interno della coppia, rendendogli difficile l’apprezzare qualsiasi aspetto dello stare insieme.

“A volte, quando non si riescono a incastrare bene i pezzi, hai come il pensiero di non sentirti abbastanza, vorresti isolarti e senti quasi il cuore prosciugato. La paranoia ha il sopravvento e le emozioni ti spingono alla solitudine, anche se in realtà sei accompagnato nella quotidianità”.

Fraend comincia la sua avventura nel mondo musicale all’età di 14 anni. I primi ascolti sono il punkrock/pop punk dei Green Day, Blink-182 e Sum41 che lo porta a fondare la sua prima band con i compagni di classe. Successivamente, per la sua natura curiosa, si trova ad esplorare diverse tipologie di espressione, sfociando nel metal e i suoi sottogeneri. Decide così di sperimentare la tecnica dello scream, fino a maturare questa diversa capacità canora per fonderla con le sue influenze ed il canto moderno.

Nel 2014 utilizza il suo canale YouTube FRAEND (aperto nel 2009 con il suo primo gruppo) per condividere le sue passioni, partendo soprattutto dalle cover e da tutorial legati al mondo del mixaggio.

Nel 2020 comincia a scrivere i suoi brani e l’anno successivo escono i singoli “Cuore Elementale”, “Esserci“, “DAI 19” e “CHIEDI L’AMERICA”, questi ultimi due con Sorry Mom!

Nel dicembre 2021 ha pubblicato l’EP di debutto “EMO-ZIONI” al quale fa seguito il singolo “Amore e Trappole”. Attualmente prosegue il suo cammino sperimentando il più possibile per generare un sound che mescoli il pop con il suo stile più aggressivo.