Cnr e Ordine degli Avvocati siglano un accordo

Il Cnr firma un Accordo quadro con l’Ordine degli avvocati di Roma per gettare le basi per l’avvio di iniziative comuni

la presidente Cnr Maria Chiara Carrozza, e il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (Coa) di Roma, Avv. Antonino Galletti, hanno sottoscritto un Accordo quadro fra i due Enti per gettare le basi per l’avvio di iniziative comuni.

I due presidenti hanno rilevato come la sinergia tra il Cnr e il COA potrà stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo e approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per le scienze giuridiche. In particolare, le nuove frontiere tecnico-scientifiche pongono nuovi quesiti a cui il diritto deve poter rispondere, e si auspica che, con questa collaborazione, si possa giungere a dar luogo a proficue idee regolatorie rispetto ai nuovi scenari aperti dalle scienze.

Oltre all’istituzione di un Comitato d’indirizzo che dia attuazione all’Accordo, il testo sottoscritto declina ampiamente le possibili collaborazioni che potranno essere poste in essere grazie alle successive Convenzioni operative: la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale, la valorizzazione e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche e la realizzazione di infrastrutture di ricerca.

Più nello specifico, l’Accordo prevede la possibilità di partnership per la promozione di tirocini, collaborazioni e dottorati di ricerca. Infine, è contemplato l’inserimento di rappresentanti Cnr in quelle strutture del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dedite alle attività di studio e ricerca.

I rappresentanti dei due Enti, unitamente al Direttore Generale del Cnr Giuseppe Colpani, esprimono la loro soddisfazione per il risultato raggiunto e per quelli che saranno conseguibili sulla base dell’Accordo stipulato.