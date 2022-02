Cantieri della Cultura: fondi per 38 progetti

Cantieri della Cultura: 38 progetti e 3 nuove acquisizioni per un investimento di 200 milioni di euro in tutta Italia. Il punto del Ministero

È di 200 milioni di euro l’ammontare degli investimenti per i 38 nuovi progetti e le 3 nuove acquisizioni al patrimonio dello Stato contenuti nel Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” varato dal Ministro della Cultura, Dario Franceschini, che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato-Regioni dopo il passaggio in Consiglio Superiore dei beni Culturali.

“Trentotto interventi strategici, diffusi in tutta Italia, e tre nuove acquisizioni che confermano la centralità della cultura nell’azione di politica economica del governo”, commenta il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che sottolinea come “il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale è uno degli assi fondamentali su cui si fonda la crescita economica e sociale del Paese”.

Gli interventi si incardinano nella strategia portata avanti dal Ministero della Cultura negli ultimi anni per favorire il rilancio della competitività territoriale del Paese e la crescita economica e sociale ponendo al centro i beni e i siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale che necessitano di interventi organici di tutela e riqualificazione, di valorizzazione e promozione culturale, anche nell’ottica dell’incremento dell’offerta turistico culturale.

I 199.076.000 euro sono destinati a finanziare 38 interventi di recupero e valorizzazione per 186.285.510 euro in 16 regioni italiane e 3 nuove acquisizioni al Patrimonio dello Stato di beni immobili per un valore di 12.790.490 euro.

I 38 interventi di recupero e restauro (186.285.510 euro)

Oggetto dell’intervento Città euro 1 Certosa San Giacomo – Capri Capri 5.000.000 2 Complesso monumentale del Santuario della Santa Casa di Loreto Loreto 7.100.000 3 Complesso del San Michele – ICCROM Roma 2.500.000 4 Castello di Belforte Belforte 5.000.000 5 Basilica di San Marco Venezia 3.300.000 6 Palazzo Poli e Calcografia Roma 4.300.000 7 Complesso dell’Antico Ospedale Grande Degli infermi (Borgo della Cultura) Viterbo 13.983.010 8 Villa Diana – Isola di Gallinara Isola della Gallinara 3.000.000 9 Cortili Procuratie Nuove Venezia 4.000.000 10 Archivio Centrale dello Stato Roma 4.400.000 11 Palazzo Davalos Vasto 2.800.000 12 Basilica Concattedrale di S. Andrea Mantova 1.601.500 13 Colosseo- Interventi di restauro Porta Libitinaria, Porta Triunphalis Roma 4.500.000 14 Villa Medicea dell’Ambrogiana Montelupo Fiorentino 12.000.000 15 Vittoriano – adguamento antincendio Roma 14.000.000 16 Cattedrale S. Maria Assunta Cosenza 2.000.000 17 Latteria Cooperativa di Canale d’Agordo – Perorso Papa Luciani Canale d’Agordo 1.800.000 18 Palazzo Reale Napoli Napoli 23.000.000 19 Il Nuovo MAXXI Roma 15.000.000 20 Museo della Fondazione Dario Fo e Franca Rame Pesaro 2.350.000 21 Palazzo Baronale Colonna Colonna 2.400.000 22 Antico Episcopio di Assisi e Santuario della Spogliazione ( mura romane con la Domus di Properzio, Museo della Memoria e Giardino dei Giusti) Assisi 1.800.000 23 Anfiteatro di Milano -Parco Archeologico dell’Anfiteatro PAN Milano 3.500.000 24 Ex Convento Spirito Santo Vibo Valentia 3.000.000 25 Completamento Museo Mitoraj (2° lotto) Pietrasanta 3.500.000 26 Anfiteatro Volterra Volterra 3.000.000 27 Musei Reali, Palazzo Madama,Archivio di Stato e Teatro Regio-Implementazione del Distretto Centrale dei Musei Torino 6.150.000 28 Campo Fossoli – Restauro del magazzino ferroviario nord Fossoli 500.000 29 Archivio di Stato Firenze Firenze 4.600.000 30 EX carcere giudiziario- Museo Modernità interattiva immateriale industriale artigianale agricola artistica – MIA Melfi 4.561.000 31 Città romana di Iulium Carnicum- valorizzazione delle aree archeologiche Zuglio 1.250.000 32 Museo della Resistenza Milano 8.000.000 33 Interventi per la fruizione del Castello Aragonese Taranto 2.750.000 34 Nuraghe Costa o “Sa Regia” Burgos 1.000.000 35 Il circuito dei Nuraghi Ussaramanna,

Pompu, Quartu Sant’Elena 890.000 36 Anniversario 900 anni Cattedrale di Santa Maria Assunta in Piacenza e Collegiata di Castell’Arquato Piacenza – Bobbio 750.000 37 Basilica e Convento di Santa Maria in Vado Vado 2.000.000 38 Museo Egizio – Lavori per il Bicentenario Torino 5.000.000

Le 3 acquisizioni al Patrimonio dello Stato (12.790.490 euro)

In attesa delle necessarie procedure di verifica di congruità della valutazione delle stime di acquisto da parte dell’Agenzia del Demanio, il ministero ha autorizzato i fondi per le seguenti acquisizioni al patrimonio dello stato:

1) L’acquisizione di Villa Massenzia, estesa proprietà tra Cecilia Metella e Circolo Massenzio lungo la via Appia Pignatelli a Roma. Una volta acquisita allo Stato diverrà la base per i servizi aggiuntivi a favore dell’intero Parco Archeologico dell’Appia Antica.

2) L’acquisizione della storica Villa Buonaccorsi a Potenza Picena, aggiudicata da un fondo immobiliare privato, sarà indispensabile alle successive operazioni di valorizzazione sotto il profilo ambientale, storico, culturale ed economico per una nuova fruizione pubblica della splendida villa settecentesca.

3) La terza acquisizione avviene in provincia di Venezia e riguarda alcuni terreni agricoli -privi di fabbricati- che, secondo i rilevamenti scientifici, corrispondono al contesto di giacenza della massima estensione della città romana di Altino (corrispondente a Foro, Teatri, viabilità e contesti residenziali) la cui acquisizione permetterebbe di rendere unitaria e organica l’area archeologica e il percorso di visita comprendente il Museo Nazionale, AltinoLab e le aree archeologiche di Altino.

Tutte le informazioni sugli interventi approvati dalla Conferenza Stato-Regioni sono disponibili su www.cultura.gov.it/gpbc2123