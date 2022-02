Artù su YouTube con il videoclip di “Astronave”

Online su YouTube il lyric video di “Astronave”, il nuovo singolo di Artù. Un brano intenso, di chiara matrice indie-pop

È disponibile da oggi su YouTube il lyric video di ASTRONAVE, il nuovo singolo di Artù. Un brano intenso, di chiara matrice indie-pop, capace di descrivere con autenticità la piccola rivoluzione che può nascere dall'incontro con qualcuno di inaspettato. ASTRONAVE è un figlio, un grande amore, un nuovo inizio. È la voglia di lottare nonostante tutto, la distruzione delle nostre abitudini e credenze, una luce per cui vale sempre la pena lottare.

Progettazione e creatività: Yeyé

Artù (pseudonimo di Alessio Dari), è un cantautore romano attivo dal 2013 nella scena indie pop italiana. Urla con velata dolcezza la sua rabbia, traducendo in suoni e versi una poetica schietta e mai banale. Tre i dischi all’attivo: “Artù”, “Tutto passa” e “Vola Ale!”. Nella sua intensa carriera live, ha affrontato grandi palchi, come quello del Coca Cola Summer Festival e del Concertone del Primo Maggio, e ha affiancato artisti come Mannarino, Brunori Sas, Niccolò Fabi e Max Gazzè.

ARTÙ PARLA DI ASTRONAVE

Ci sono momenti che ti cambiano la vita e niente sarà più come prima. È come quando vedi un’astronave. I cambiamenti, quelli veri, arrivano e basta e ti cambiano dentro. Ti accorgi allora che se cambi dentro, cambia il mondo che sta fuori. Nessuno cambia veramente se non è costretto a farlo. Questa canzone l’ho scritta pensando a quel momento in cui niente sarà più come prima.