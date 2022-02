Academy Motorsport: prende forma la stagione 2022

Prende forma la stagione 2022 per Academy Motorsport, il Team capitanato dall’imprenditore Federico Monti in collaborazione con Alex Caffi Motorsport

Si preannuncia una stagione davvero ricca e competitiva per Academy Motorsport/Alex Caffi Motorsport quella che avrà inizio il 9 Aprile a Hockenheim in Germania. Tante le novità che caratterizzeranno il 2022 della Nascar Whelen Euro Series, come lo schieramento di una terza macchina, la partecipazione del pilota francese Patrick Lemarié, che lo scorso anno aveva gareggiato per Academy Motorsport/Alex Caffi Motorsport a Zolder e che annuncia: ”Avevo bisogno di una nuova sfida dopo la gara a Zolder lo scorso anno, ho lavorato davvero bene con il team di Federico Monti, che mi ha dato l’opportunità di gareggiare con loro in questa nuova stagione con uno scopo molto chiaro, quello di vincere. Mi sento come se avessi nuovamente vent’anni e mi aspetto una stagione davvero competitiva con Academy Motorsport”.

Altra novità che è stata svelata è la partecipazione del giovane pilota greco Thomas Krasonis che dopo una brillante stagione 2021 nella categoria EN 2 è pronto al passaggio alla EnPro dove si troverà a sfidare piloti molto competitivi. Conscio della grande sfida che lo attende, un entusiasta Thomas dichiara: ”E’ davvero un grande onore aver avuto questa nuova opportunità data dal team Academy Motorsport/Alex Caffi Motorsport, spero di essere il più competitivo possibile nella nuova categoria. Desidero una stagione ricca di ottimi risultati e so che confrontarmi con piloti di grande esperienza mi darà molta energia per arricchire le mie potenzialità. Con il grande supporto del team sono certo che possiamo raggiungere risultati gratificanti”.

Novità in vista anche per lo stesso team manager e pilota Monti, il quale, oltre che nella Club Challenge, sarà protagonista di un salto di categoria e si cimenterà in parallelo nella EN 2: “Il lavoro di preparazione – afferma proprio Monti – richiede sempre un intenso impegno, ma stiamo delineando definitivamente e per tempo i programmi. Sono delle fasi che condividiamo come sempre con Alex Caffi e attingiamo alla sua esperienza, che costituisce un valore aggiunto per tutti. Siamo impazienti di presentare la squadra al completo e poter svolgere delle sessioni di test in pista”.

A breve saranno rivelati i nomi degli altri piloti e le ultime novità del team italiano che si sta preparando al meglio per un’avvincente stagione.

Calendario Nascar Whelen Euro Series 2022: 9/10-04. Hokenheim (DE) – 14/15-05 Valencia (E) – 11/12-06 Brands Hatch (GB) – 9/10-07 Roma Vallelunga (IT) – 03/04-09 Most (CZ) – 08/09-10 Zolder (BE) 29/30-10 Rijeka (HR).