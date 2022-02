“Sotto il sole di Roma” su Rai Storia: la trama del film

In prima serata su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia” in onda il film “Sotto il sole di Roma” con Alberto Sordi: ecco la trama

Un Alberto Sordi “drammatico” per uno dei film più significativi del Neorealismo italiano: è la pellicola diretta nel 1948 da Renato Castellani “Sotto il sole di Roma”, in onda sabato 26 febbraio alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo Cinema Italia.

Ambientato nella Roma della Seconda Guerra Mondiale, il film ha per protagonisti il giovane Ciro e la sua difficile presa di consapevolezza del proprio dovere, che passa anche per la tragica perdita dei genitori e per l’amore di una donna, Iris, nei suoi confronti

“Sotto il sole di Roma” è stato premiato nel 1948 al Festival del Cinema di Venezia come miglior film italiano e nello stesso anno Renato Castellani ha ricevuto un premio speciale per la regia ai Nastri d’Argento.