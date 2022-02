Occhiali Versace: Cole Sprouse protagonista della nuova collezione

L’attore, modello e fotografo Cole Sprouse è il protagonista della nuova collezione di occhiali Versace: la campagna è stata realizzata a New York

Cole Sprouse è protagonista della nuova esclusiva collezione maschile Versace Eyewear. Le immagini della campagna, realizzate a New York dal fotografo di fama internazionale Steven Klein, sono state create attraverso il supporto di una telecamera a mano per cogliere appieno il movimento, il carisma e l’innato magnetismo di Cole Sprouse.

Ritratto di mascolinità eloquente ed espressiva, Cole Sprouse incarna lo spirito Versace interpretandolo attraverso una serie di intensi personaggi ritratti con ironia, sapienza e leggerezza: il sognatore, il seduttore e l’empatico.

I video della campagna attraversano i confini della realtà con estro, fantasia e umorismo mentre Sprouse danza, parla con la telecamera e instaura un dialogo con il suo pubblico.

Il fascino e il carisma dell’artista si traducono in una campagna giocosa e divertente con tratti di elettrizzante dinamismo, perfettamente in linea con la nuova capsule Versace.

Medusa Focus Espressione dell’audace e sorprendente estetica di Versace, questo modello da sole navigator in metallo con naselli regolabili ripropone alcuni elementi iconici della Maison, tra cui la Greca e il logo del brand sulle aste. Completa l’esclusività del modello una piccola Medusa in rilievo sulla montatura, per un tocco di ipnotico magnetismo. La palette cromatica, altrettanto magnetica, propone canna di fucile con lenti grigio chiaro a specchio nero e oro con lenti grigio scuro oppure sfumate grigio marrone.

Modello da sole glamour dal look futuristico, con avvolgente montatura metallica a mascherina. L’iconica Greca sopra il ponte esalta il carisma della silhouette, mentre il leggendario logo Versace compare inciso sulle aste. I dettagli clip-on lungo il profilo delle lenti aggiungono una nota magnetica a un modello proposto in abbinamenti cromatici audaci: canna di fucile con lenti grigie a specchio nero, oro con lenti gialle oppure grigio chiaro a specchio argento.

Elementi iconici del marchio ripropongono e reinterpretano la visione da sempre audace di Versace. Con le sue linee pulite e un sofisticato profilo rotondo, questo modello da vista è l’emblema dello spirito cosmopolita urban chic, mentre il dettaglio Greca e il logo Versace incisi sull’asta conferiscono all’occhiale un appeal contemporaneo e una finitura lussuosa. L’eleganza del modello è esaltata da accostamenti cromatici di grande impatto: oro oppure oro e nero opaco.