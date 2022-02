Gli esperti dell’ortodonzia italiana a confronto a Villa Pamphili

Gli esperti e gli Specialisti dell’ortodonzia italiana s’incontrano per condividere saperi e confrontarsi in una tre giorni romana dal 28 al 30 aprile a villa Pamphili

Gli esperti e gli Specialisti dell’ortodonzia italiana s’incontrano per condividere saperi e confrontarsi in una tre giorni romana dal 28 al 30 aprile a villa Pamphili. Si tratta del XIX congresso nazionale AIDOR, Accademia Italiana di Ortodonzia realizzato in collaborazione con ASIO – Associazione Specialisti Italiani in Ortodonzia, fondata nel 1994 per rispondere alla esigenza di promuovere e di diffondere il concetto di una ortodonzia di qualità.

Il Congresso ruota attorno al trattamento dell’open-bite, le inscrizioni sono già aperte (info 085.29.51.66 https://registration.nsmcongressi.it/cmsweb/UserProfile.asp?iCurPage=1&IDEvento=598&noflag=).

Ad inaugurare l’evento con il Dr. Luzi, Presidente AIDOR 2022, sarà presente anche il Dr. Alberto Zerbini, nuovo presidente ASIO, insediatosi a partire dal 1 Gennaio 2022 assieme al nuovo direttivo Daniela Lupini in qualità di vice presidente, Mario Palone come tesoriere, Marzia Fornasetti in qualità di segretario generale e Roberta Lione come consigliere. ASIO opera per la tutela ed il progresso della specialità medica ed odontoiatrica dell’Ortognatodonzia e la difesa e tutela professionale dei Medici e degli Odontoiatri Specialisti in Ortognatodonzia.