Freddy a fianco dei ginnasti italiani fino al 2025

Freddy, brand di abbigliamento sportivo e calzature, accompagnerà i ginnasti italiani verso le prossime Olimpiadi di Parigi 2024

Sarà Freddy, brand di abbigliamento sportivo e calzature, ad accompagnare i ginnasti italiani verso le prossime Olimpiadi di Parigi 2024 con una rinnovata collaborazione che durerà fino al 2025: è stata infatti rinnovata da parte della Fgi, Federazione Ginnastica d’Italia, la concessione a Freddy della qualifica di ‘sponsor tecnico ufficiale’.

L’azienda non solo vestirà tutte le nazionali di Ginnastica fino al 2025, ma sarà partner ufficiale di tutti i maggiori eventi di ginnastica in Italia in una partnership a 360 gradi che consolida un legame solido. La partnership tra l’azienda sinonimo dell’abbigliamento sportivo in Italia e la decana delle federazioni sportive riconosciute dal Coni, infatti, va avanti senza soluzione di continuità dal 2001 (compresa la parentesi del 2008 quando Freddy sponsorizzò l’intera squadra italiana ai Giochi di Pechino) e arriverà alla soglia delle nozze d’argento, con ben sei cicli olimpici vissuti sui body e sulle tute della ginnastica azzurra.

Tra le novità della nuova linea di abbigliamento e accessori creata da Freddy per gli atleti della Federazione Ginnastica d’Italia, spicca il design, ma anche l’impiego per i prodotti non tecnici del tessuto jersey stretch organico che, oltre a rendere i capi morbidi e confortevoli, segna una direzione chiara verso la realizzazione di una fornitura sempre più eco-sostenibile.

«Il binomio Freddy-Fgi – sottolinea Gherardo Tecchi, presidente Federginnastica – è ormai un marchio di fabbrica. Il nostro è davvero un affiatamento che resiste da anni, un inedito assoluto nel settore, e come nei rapporti di coppia, questo è possibile solo se c’è una grande sintonia. Con Carlo Freddi sono legato da un vincolo di amicizia che va oltre i nostri rispettivi ruoli e mi auguro di ripagare la sua fiducia continuando la striscia di vittorie che ha caratterizzato le ultime straordinarie stagioni delle ginnaste e dei ginnasti italiani».