Biogen cede le sue quote a Samsung Biologics

Biogen ha annunciato di aver stipulato un accordo in base al quale Samsung Biologics acquisirà la sua partecipazione nella joint venture Samsung Bioepis per un corrispettivo complessivo fino a 2,3 miliardi di dollari.

Samsung Biologics ha accettato di pagare a Biogen fino a 2,3 miliardi di dollari per la sua quota nella joint venture. Secondo i termini di questo accordo, Biogen riceverà 1 miliardo di dollari in contanti alla chiusura e 1,25 miliardi di dollari da dilazionare in due pagamenti di 812,5 milioni di dollari dovuti al primo anniversario e 437,5 milioni di dollari dovuti al secondo anniversario della chiusura della transazione. Biogen ha diritto a ricevere fino a 50 milioni di dollari in base al raggiungimento di determinate pietre miliari commerciali.

Biogen e Samsung Bioepis hanno costruito il portafoglio anti-TNF leader del settore in Europa. Con l’acquisizione della quota di Biogen, le società continueranno con i loro accordi esclusivi, compresa la commercializzazione del loro attuale portafoglio. Questo include i prodotti commercializzati Benepali (etanercept), Imralditm (adalimumab), e Flixabi (infliximab).

Inoltre, Biogen manterrà anche i diritti commerciali per Byooviztm (ranibizumab-nuna), così come un candidato biosimilare sperimentale in sviluppo, SB15 (aflibercept).

Poche settimane fa, era girata la voce che Samsung Group stesse conducendo trattative per comprarsi tutta la Biogen in un affare che sarebbe potuto valere 42 miliardi di dollari. Adesso sappiamo che le trattative c’erano ma erano limitate ai biosimilari.