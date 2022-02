“Aria Compressa” è il nuovo singolo di Erica Taci

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “Aria Compressa”, il nuovo singolo della giovane cantante toscana Erica Taci

“Aria Compressa” è sopra le righe, cerca di far riflettere su stereotipi, frasi ricorrenti, di uso comune. La vita ci porta ad incontrare talvolta la falsità nascosta delle persone, proprio come in teatro, finito lo spettacolo cadono le maschere.

Perché la vera identità di un attore si cela dietro “Costumi di scena” e “Ceroni”. Ci riporta anche indietro alla nostra infanzia, fatta di sogni, animali fantastici, dove all’improvviso una mano di qualcuno squarcia l’aria per portarti in una nuova realtà.

Come attraversati da un uragano cerchiamo di venirne fuori. Anche la copertina rispecchia la turbolenza che viene descritta nel singolo. Ad Erica piace associare alla sua musica un concept visivo che la rappresenti, perché ama l’arte e la creatività in tutte le sue forme.

Erica Taci, nasce a Firenze il 06/11/98, attualmente vive a Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze. Si affaccia alla musica fin dalla tenera età di 5 anni e scopre di avere la necessità vitale di scrivere e comporre continuamente testi, sia in inglese (che sente come seconda lingua) che in italiano, e melodie al pianoforte.

Capisce con gli anni che questo nasce dal bisogno di colmare un vuoto, purtroppo non conosce suo padre e cresce con sua madre e sua sorella. In questi ultimi anni scopre di avere un particolare carisma che riesce a canalizzare sui social network, Instagram (circa 46.000 mila), Facebook (circa 40.000 mila) e YouTube.

Nell’ultimo periodo aderisce alle live di musica dal vivo per beneficenza, gestite dalla Nazionale Cantanti, Rockol, All Music Italia, ecc. Vince la prima puntata del Tim Party Talent 2020 ed alla finale si classifica terza per i giudici, prima per il pubblico, restando per tutto il concorso sempre in vetta grazie ai voti del pubblico. Nell’agosto 2021 inizia il percorso insieme a Visory Records, il team crede da subito nella sua musica e in ciò che ha da raccontare, lasciando spazio alla sua creatività ed affiancandola con un team di professionisti.

Creando da subito una forte intesa con Simone Label (A&R Manager) e una magica sintonia con Stefano di Carlo (Producer). Nello stesso Agosto esce il primo singolo insieme a Visory Records, segnando così un punto importante per Erica che sino ad allora aveva gestito il suo percorso da sola, auto distribuendo le sue canzoni. Erica racconta con semplicità e verità il suo mondo, le sue sensazioni ed emozioni.