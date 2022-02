Tommaso Paradiso online con “Tutte Le Notti”

Tommaso Paradiso torna in rotazione radiofonica con il nuovo singolo “Tutte Le Notti”: il brano è anche online sulle piattaforme streaming

S’intitola ‘Tutte Le Notti’, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, disponibile dal 23 febbraio su tutte le piattaforme digitali e dal 25 febbraio in rotazione radiofonica. Il brano, che arriva dopo ‘Lupin’ e ‘La Stagione del Cancro e del Leone’, anticipa l’album ‘Space Cowboy’ in arrivo dal 4 marzo.

Dopo l’album i live

‘Tutte Le Notti’ è una ballad romantica su un amore lontano, che porta con sé le immagini nostalgiche di un sentimento puro e vero, che ha bisogno di vicinanza per potersi esprimere. Tommaso Paradiso tornerà sul palco in primavera con uno show originale in cui porterà live il nuovo progetto discografico oltre che una scaletta dove non mancheranno tutti i suoi più grandi successi.

Tommaso Paradiso, dal palco al cinema

Quello musicale non sarà l’unico impegno del cantautore romano. Il 27 e 28 aprile al cinema arriverà anche il suo primo film ‘Sulle nuvole’. La pellicolaè un’intensa storia d’amore e musica con protagonisti Marco Cocci e Barbara Ronchi. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Chiara Barzini, Luca Infascelli e Paradiso.