“Sofia con la H” è il nuovo singolo di Luca Muscarella & Ad1

Disponibilein radio e online su tutte le piattaforme digitali “Sofia con la H”, il nuovo singolo di Luca Muscarella & Ad1

“Sofia con la H” è una ballad dolce, ma allo stesso tempo potente. In questo brano troviamo un sound e uno stile apparentemente leggero, caratterizzato dalla delicatezza armonica del piano e da un timbro di voce nostalgico, in particolare nella prima strofa. Dal primo ritornello si aggiungono il resto degli strumenti, mantenendo sempre un’atmosfera lieve e moderata. A partire dalla seconda strofa, invece, c’è già un cambiamento ritmico caratterizzato da un tipo di groove proiettato più su uno stile “nu soul”. Il piano rimane sempre su una scia delicata e morbida, la voce acquisisce più flow ed una seconda chitarra collega il tutto con una leggera e costante ritmica effettata. Da qui in poi, entrando nel secondo ritornello, vi è ancor di più una dinamica crescente, con una potenza sonora e un’esplosione di tutto il brano che a questo punto aggiunge più vibes all’ascoltatore, già sorpreso in precedenza. Verso la fine dell’ultimo ritornello si ritorna nuovamente con le note del piano e la voce nostalgica, ma allo stesso tempo speranzosa. Infine, il brano termina con la ripresa del groove da parte della ritmica.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho scritto Sofia con la H dopo la fine dell’ultima mia relazione (la ragazza in questione ovviamente non si chiamava Sofia). Il brano inizia con ciò che è rimasto dopo la rottura. Nel brano racconto vicende vissute durante la relazione spiegando ciò che sentivo e le particolarità della mia partner. Con la scelta del titolo Sofia con la “H” voglio comunicare che si tratta di una ragazza fuori dal comune. Molto spesso, dopo la fine di una relazione, succede che per motivi vari e diversi si finisce nel dimenticare con chi si è stati. La persona con la quale non vuoi condividere più la tua vita diventa un peso insopportabile, elemento di dubbi e perplessità. Sofia con la H invece è la persona che non puoi allontanare del tutto, anzi. Pur sapendo che le due strade divise non potranno più incrociarsi, non ti senti in pace con te stesso per mandare tutto al dimenticatoio. Riprendendo il finale del brano: Sofia sogna perenne… io le faccio compagnia ma solo quando serve.”

Biografia

I Luca Muscarella&AD1 sono una band nata in territorio siciliano, precisamente tra Marsala e Trapani, nell’estate 2020.

I componenti del gruppo sono Luca Muscarella, leader e cantante della band, Piergiorgio Perrella ed Enrico Di Bella alle chitarre, Vincenzo Piccione Pipitone al piano, Vito Vulpetti al basso, Mario Zingale alla batteria e la sezione fiati composta da Gianvito Genna alla tromba, Giovanni Balistreri al sax e Joele Gerardi al trombone.

L’efficacia e la forza del gruppo sta nel suo stile unico e nel suo sound. Anche se può risultare difficile distinguere e specificare il tipo di genere musicale della band, dato le tante e diverse influenze musicali di ogni singolo componente, i Luca Muscarella&AD1 riescono a dare all’ascoltatore un sound fresco e moderno alla musica di oggi, creando un prodotto che abbia un criterio, una sua identità ed appunto uno stile originale. Le composizioni dei brani nascono principalmente dai testi scritti dal cantante e da un lavoro di arrangiamento svolto da tutti i musicisti in sala prove, dove ognuno dà il proprio contributo: piano e chitarre si occupano principalmente di armonia ed effettistica, basso e batteria della ritmica, sezione fiati del background e armonizzazioni. Segue un lavoro di preproduzione in home-studio per definire vari dettagli e dare una forma specifica agli arrangiamenti. Successivamente si svolge il lavoro di recording in studio di registrazione, concludendo il prodotto musicale con mixing e mastering. Il 28 agosto 2021 i Luca Muscarella&AD1 si esibiscono all’evento “Marsala Estate 2021”, svolto a Piazza della Vittoria (Marsala, TP), presentando il loro primo singolo “Campari” e segnando l’avvio del percorso artistico innovativo e travolgente della band. “Campari” è un brano ironico e spensierato, come una serata in riva al mare, infatti, ricorda sonorità molto estive. Il secondo singolo di Luca Muscarella&Ad1, dal titolo “Sofia con la H”, è ora disponibile.