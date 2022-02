Italo fra i finalisti del Premio Internazionale Uic per la sostenibilità

Italo fra i finalisti dell’ UIC INTERNATIONAL SUSTAINABLE RAILWAY AWARDS 2022: è stato selezionato fra i 3 finalisti della categoria Best Contribution to COVID Emergency

Italo è fra i finalisti dell’UIC International Sustainable Railway Awards 2022: un evento di portata globale, organizzato dall’UIC (International Union of Railways) e IRITS Events. L’UIC, storica associazione ferroviaria internazionale nata nel 1922, promuove da sempre lo sviluppo del trasporto su rotaia in tutto il mondo, rispondendo alla richiesta di mobilità crescente e sostenibile. Per questo si impegna a supportare lo sviluppo degli operatori ferroviari, favorendo una sana concorrenza a beneficio dei viaggiatori.

Italo ha ottenuto la nomination per la categoria Best Contribution to COVID Emergency, in virtù dell’installazione dei filtri HEPA su tutti i treni della flotta aziendale. Si contenderà il premio, a livello mondiale, con l’operatore ferroviario francese SNCF e la tedesca DB Engineering & Consulting.

Italo, che da inizio pandemia ha messo in campo diverse soluzioni per garantire viaggi sicuri a passeggeri e dipendenti, dallo scorso maggio ha provveduto all’adozione di questi filtri ad alta efficienza. I filtri HEPA apportano benefici in termini di riduzione della presenza di particolato e di aerosol grazie alla loro composizione di fogli in microfibra multi-strato che rappresentano una barriera ad altissima efficacia contro ogni agente, non solo contro il virus SARS-CoV-2, ma contro qualunque forma virale o influenzale che possa essere trasmessa per via aerea. Questi filtri garantiscono un ricambio continuo e completo dell’aria in carrozza: l’aria filtrata viene integrata con quella prelevata dall’esterno dando vita ad un flusso completamente rigenerato ogni 3 minuti. Grazie ad un significativo investimento, in un momento estremamente delicato per l’intero settore dei trasporti, Italo si è posto come best in class nel campo della sicurezza, divenendo il primo operatore ferroviario al mondo ad adottare questi particolari filtri (gli stessi degli aerei).

I vincitori saranno svelati il 1° giugno, a Berlino. Italo è orgoglioso di concorrere per questo importante risultato, frutto del lavoro quotidiano che pone la sicurezza al centro della strategia aziendale.

“E’ una grande soddisfazione essere fra i finalisti dell’UIC International Sustainable Railway Awards 2022. In questo periodo emergenziale abbiamo fatto tanto per i nostri viaggiatori e i nostri dipendenti, mettendo la sicurezza e la qualità del servizio davanti a tutto” dichiara Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato di Italo. “Un simile riconoscimento testimonia quanto di buono abbiamo fatto fino ad oggi e rappresenta un ulteriore stimolo per migliorarci giorno dopo giorno”.