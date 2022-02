Federico Ferrantini torna con “Scherana”

Nel secondo romanzo della saga SCHERANA, Federico Ferrantini racconta gli affetti di una donna dalla reputazione ferale ma dall’indole protettiva

Nel secondo romanzo della saga SCHERANA, Federico Ferrantini racconta gli affetti di una donna dalla reputazione ferale ma dall’indole protettiva.

Dalle ceneri della gloriosa Mesopotamia emergerà una prestigiosa reliquia che sconvolgerà le fondamenta di vetuste consorterie. Intanto Parigi è sconvolta da un efferato delitto.

La lotta tra massonerie sfocerà in un vile agguato e Vera Duval dovrà vestire le disagevoli sembianze della Scherana per tentare di salvare i propri affetti, mentre la giovane figlia deve affrontare i propri incubi e il timore di perdere la madre.

“Un millenario segreto esporrà i protagonisti ad un mortale pericolo”

L’agguato consumato in Giordania è inspiegabilmente collegato a quello di Parigi, e la Scherana conferma di nuovo la sua ferale reputazione per salvare la propria famiglia. Così dalle sabbie della Mesopotamia emergerà un segreto millenario, che condurrà i protagonisti sulla soglia di una scoperta senza precedenti. Il commissario Moreau verrà coinvolto nella spedizione diretta nel cuore dell’Africa e dovrà lottare insieme ai suoi compagni di viaggio per sfuggire alla ferocia dei guerriglieri, intenzionati a rapire l’unica archeologa capace di svelare gli arcani celati dalla misteriosa reliquia. Il loro destino si compirà sulle sponde del Lago Tana, nella ridente cittadina di Bahar Dar, dove un millenario segreto esporrà i protagonisti a un mortale pericolo.

Scherana: Il tempio perduto di Inanna è il secondo di una collana di romanzi che affondano le radici negli arcani della storia e nelle incertezze delle loro risalenti origini. Con protagonista Vera Duval, una donna volitiva e carismatica.

FEDERICO FERRANTINI, laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, lavora nel settore dei media e della comunicazione. Scherana – Il tempio perduto di Inanna è il secondo volume dopo Scherana – Angelo o demone. Il libro disponibile in formato cartaceo e digitale in tutte le librerie e negli store online (https://amzn.to/3tnRMHi).

Amazon: https://amzn.to/3tnRMHi).

Feltrinelli: https://www.lafeltrinelli.it/scherana-tempio-perduto-di-inanna-libro-federico-ferrantini/e/9788894626919

Mondadori: https://www.mondadoristore.it/Scherana-tempio-perduto-Federico-Ferrantini/eai978889462691/

Ibs: https://www.ibs.it/scherana-tempio-perduto-di-inanna-libro-federico-ferrantini/e/9788894626919