Previsioni meteo 24 febbraio 2022: ultime ore con il sole

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 24 febbraio 2022: tempo ancora stabile sull’Italia ma domani arriva una nuova perturbazione

Dopo il maltempo di inizio settimana, situazione sinottica che vede un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale con condizioni meteo stabili e cieli in larga parte sereni su tutta l’Italia. Temperature in aumento con valori anche di 4-5 superiori alla media stagionale nelle ore centrali. La situazione resterà invariata anche nella giornata di oggi, nella quale avremo cieli sereni o con innocua copertura nuvolosa

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani è atteso un nuovo peggioramento del tempo con piogge a partire dalle aree centro-settentrionali della nostra Penisola. Il maltempo insisterà anche nella giornata di sabato mentre a seguire avremo alternanza di piogge e sole, che ci accompagneranno verso il mese di marzo.

Intanto per oggi, giovedì 24 febbraio 2022, al Nord Italia tempo asciutto al mattino con cieli poco nuvolosi, maggiori addensamenti attesi sui rilievi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse su tutti i settori.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio nuvolosità alta su tutte le regioni, a tratti compatta sulla Toscana. In serata ancora tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito.

In Toscana tempo in prevalenza stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata le nubi tenderanno ad aumentare senza dar luogo a fenomeni.

Al Sud e sulle Isole al mattino sole prevalente su tutti i settori; cieli poco nuvolosi solo sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche velatura di passaggio su Campania, Molise e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con velature in transito su tutti i settori.

In Calabria giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente su tutto il territorio sia in mattinata sia poi al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con nubi sparse su gran parte della regione.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento da Nord a Sud; massime in diminuzione al Centro-Nord e sulla Sardegna, in debole rialzo altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.