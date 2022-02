La Rai cancella “Doc – Nelle tue mani”: in onda lo Speciale Tg1 Ucraina

Stasera su Rai 1 cancellati gli episodi di “Doc – Nelle tue mani”: andrà in onda lo Speciale Tg1 sulla guerra scoppiata in Ucraina

Sulle reti Rai continua la maratona informativa, iniziata dopo l’annuncio, avvenuto nella notte, da parte di Putin di voler attaccare l’Ucraina. Una staffetta che ha previsto la ridefinizione del palinsesto giornaliero.

Già da questa notte e fin dalle prime ore del mattino le notizie che si sono rincorse hanno trovato ampio spazio con approfondimenti ed edizioni straordinarie dei Tg (per primo il Tg1 con la direttrice Monica Maggioni in studio). Per seguire gli sviluppi sono proseguite le dirette: il Tg1 con collegamenti con gli inviati e ospiti in studio, il Tg3 delle 12.00 ha racconto il conflitto fino alle 13.00, mentre si allunga l’edizione delle 14.25 che arriverà fino alle 16.45. ‘Ucraina sotto attacco’ il titolo dell’approfondimento andato in onda all’interno di Tg2 Italia dalle 10 alle 11.00.

Anche la prevista programmazione serale subirà delle variazioni. Su Rai1 la fiction “DOC- Nelle tue mani2” lascerà spazio allo Speciale del Tg1, previsto dalle 21.25 alle 23.30. La Radio dedicherà alla crisi ampie pagine all’interno delle trasmissioni informative e dei Gr.