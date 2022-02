Annarita Coriasco in libreria con “L’illustratore di fiabe”

Fuori “L’illustratore di fiabe”, il nuovo giallo di Annarita Coriasco, ventitreesimo episodio della serie dei “delitti di provincia”

E’ in distribuzione il nuovo giallo di Annarita Coriasco dal titolo “L’illustratore di fiabe”, ventitreesimo episodio della fortunata serie dei “delitti di provincia”. Quante persone scompaiono ogni anno in Italia e se ne perdono le tracce? Tante. Se poi a scomparire è un uomo a dir poco “stravagante” a mistero si aggiunge mistero. Investigare sulla scomparsa di un uomo significa investigare sulla sua vita privata in tutte le sue sfaccettature. Un caso che metterà a dura prova le abilità dell’investigatore. Come sempre la provincia profonda, apparentemente tranquilla e sonnacchiosa, rivela inquietanti lati oscuri.

Il giallo, pubblicato nel tradizionale formato cartaceo, sarà distribuito anche nei più diffusi formati ebook, sia nel “mobi” (per kindle) che “epub” (per kobo).