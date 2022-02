Al PAFF prorogate le mostre di Moebius e “Free Hugs”

Prorogata la mostra di Moebius “ Alla ricerca del tempo” in corso al PAFF Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone. Ancora visitabile anche “Free Hugs”

È con grande piacere e soddisfazione annunciare dato l’alto gradimento e l’intensa affluenza, che la mostra di Moebius “ Alla ricerca del tempo” in corso al PAFF Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone il cui termine era previsto il 13 di Febbraio 2022 , è prorogata di un mese fino a domenica 13 Marzo 2022. L’occasione è propizia per i visitatori per poter pianificare la visita, la prenotazione delle viste guidate e l’acquisto dello splendido catalogo.

La mostra è accompagnata da un elegante catalogo in italiano e francese, di 178 pagine a colori, che raccoglie tutte le opere in mostra, grazie al profondo lavoro di ricerca e di studio condotto da Mœbius Production e COMICON, con contributi di Isabelle Giraud (Direttore Editoriale Mœbius Production), Claudio Curcio (Direttore Generale COMICON), Jean Michel Folon (Illustratore), Olivier Gal (Portait&Compagnie), Hervé Le Guyader (Professore di biologia evolutiva). E ancora approfondimenti, una lettera di Federico Fellini e alcuni passi da Il Paradiso di Dante. Il tutto accompagnato dai colori e dalle forme straordinarie e geniali di Mœbius.

Oltre alla proroga della grande esposizione dedicata al magico Mœbius, continua anche “FREE HUGS – L’abbraccio a fumetti”. Un modo per stare insieme, uniti dall’arte e dagli abbracci disegnati, per altri due mesi.

Più di 60 tavole originali di oltre 40 artisti distinti per poetica, stile, tecnica, età e provenienza, che s’incontrano in una selezione unica nella sua concezione: Alagbé, Alberti, Angoletta, Bagnarelli, Baronciani, Bruno, Buscema, Capp, Cattani, Caza, Del Castillo, Eisner, Fior, Frollo, Giardino, Gipi, Gobbi, Jacovitti, King, Lane, LRNZ , Maicol & Mirco, Marini, Morri, Muhova, Neri, Pantani, Petruccioli, Pierfederici, Pronostico, Reviati, Ritardo, Robbins, Rocchi, Schiti, Sienkiewicz, Socal, Soldi, Sualzo, Tacconi, Zuzu.

Il progetto è vincitore nell’ambito di Promozione Fumetto 2021, avviso pubblico per la selezione di proposte di promozione della Cultura del Fumetto e del Fumetto contemporaneo in Italia e all’estero, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea – Ministero della Cultura.

L’esposizione è visitabile dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 20.00. Il sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.