The Pineapple Thief in Italia per quattro date

The Pineapple Thief, la band alternative rock inglese capitanata da Bruce Soord e Gavin Harrison (King Crimson, Porcupine Tree), arriva in Italia per quattro date live, confermandosi, dopo il tour europeo dello scorso autunno, come uno dei primi gruppi a realizzare un tour oltre i confini del proprio Paese dal blocco causato dalla pandemia globale.

I Pineapple Thief porteranno sul palco lo spirito di “Nothing But The Truth”, l’ultimo album uscito su Kscope a ottobre 2021, testimonianza audio dell’evento live on demand della primavera 2021, che li cattura nel loro massimo splendore.

Bruce Soord commenta: “Il nostro recente tour in Europa ci ha ricordato quanto sia bello suonare dal vivo di fronte a persone in carne e ossa, finalmente. Siamo stati una delle prime band ad avventurarci di nuovo in Europa, lo si poteva percepire dall’energia del numeroso pubblico. È stato molto speciale. Non vediamo l’ora di tornare”

Queste le date:

23.2.22 Trezzo sull’Adda (Milano) – Live Club

24.2.22 Roncade – Treviso – New Age

25.2.22 Roma – Auditorium Parco della Musica

26.2.22 Firenze – Viper Theatre