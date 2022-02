Niente matrimonio tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina

Niente nozze tra Silvio Berlusconi e la fidanzata Marta Fascina: “La amo, non serve un matrimonio. Presto una festa come merita”

“Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità. Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”. Lo dice Silvio Berlusconi, come spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it).