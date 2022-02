I giochi più popolari nel 2022

Per tutti gli appassionati di giochi online, abbiamo compilato un elenco di alcuni dei giochi più popolari nel 2022. Preparati a scoprire i titoli che avrebbero dovuto essere rilasciati nel 2021 ma che ora usciranno nel 2022, provocando un’ondata senza precedenti di contenuti attesissimi. Quest’anno sarà l’anno dell’industria dei giochi, che include di tutto, dagli sport ai giochi come Fowl Play Gold. Quest’anno sarà l’anno dell’industria dei giochi, ci sono di tutti i tipi, da quelli sport a quelli come Fowl Play Gold. Tra questi ce ne saranno anche più vecchi ma che comunque vengono giocati ancora da molte persone.

Pokemon Legends: Arceus

Arceus è molte cose in Pokemon Legends. È un nuovissimo gioco Pokemon progettato specificamente per Nintendo Switch. E, forse la cosa più importante, è stato creato da Game Freak, lo studio responsabile di tutti i giochi Pokémon della linea principale dai tempi di Red and Blue.

Pokemon Legends: Arceus, come Diamante e Perla, è ambientato nella regione di Sinnoh, ma in un lontano passato che precede la mescolanza di umani e Pokémon. I frammenti di gioco dei trailer mostrano i personaggi giocabili che si avvicinano di soppiatto ai Pokemon e tentano di catturarli in tempo reale, così come il caratteristico combattimento a turni della serie. Sembra che Arceus stia dando ai giocatori di lunga data quello che stavano chiedendo: qualcosa di nuovo.

PUBG

Questo è, senza dubbio, il gioco online più popolare nel 2022. PUBG ha conquistato Internet e alla fine della giornata ha attratto tutti i giocatori che avevano previsto. PUBG è un gioco basato su armature e H1Z1. Questo gioco può ospitare fino a 99 giocatori contemporaneamente.

PUBG è il gioco di sopravvivenza più adatto a tutti i tipi di età. Anche se questo può significare che vince il giocatore più duro, è lontano dalla norma. Sapere quando interagire e quando rimanere in silenzio è fondamentale quando si prepara la prima cena.

Lo stile di gioco attivo viene premiato in PUBG. Proprio come essere troppo aggressivi ti farà quasi sicuramente uccidere, essere troppo passivi consentirà ai tuoi avversari di ottenere un vantaggio tattico attraverso il loro equipaggiamento. L’uso del suono in-game può fare un’enorme differenza. Riconoscere dove vengono sparati i colpi, dove vengono guidate le auto e ascoltare quel giocatore fin troppo negligente che calpesta i suoi stivali punk sono tutti ottimi modi per fare qualcosa o evitare del tutto il giocatore.

Mentre la maggior parte dei giocatori vorrebbe eccellere in tutti gli aspetti del gioco, ogni giocatore ha i propri punti di forza e di debolezza, e tu devi capire quali sono i tuoi. Sii consapevole delle tue capacità e assicurati che le situazioni in cui ti metti favoriscano le tue capacità e i tuoi talenti ed evitino i tuoi difetti. Il gioco è vinto se i giocatori sopravvivono alla situazione e uccidono tutti i nemici nascosti.

Kirby and the Forgotten Land

Kirby and the Forgotten Land sembra essere un mash-up di Kirby e The Last of Us. Kirby è stato mostrato mentre scopre una città abbandonata simile a quelle viste in The Last of Us Part 2 nel trailer di rivelazione di settembre. Ci si aspetta meno zombi, ma piattaforme più colorate, che imitano le abilità nemiche e il gioco generale.

Battle Royale in Fortnite

Battle Royale è una modalità di gioco di Fortnite che è una delle tre modalità principali del gioco. Battle Royale è di gran lunga la più popolare delle tre modalità e funge da modalità principale di Fortnite.

Questo gioco è sul radar dei giocatori dal 2017, ma è esploso in popolarità nel 2018. E con ciò, è ancora leader in termini di numeri ed effetti drammatici. Questo gioco ha più aspetti, equipaggiamento e fasi di gioco con un numero molto maggiore di giocatori, ma la popolarità gioca un ruolo importante.

Among Us

Ora è semplice ottenere gratuitamente i migliori giochi online. Tutto quello che devi fare è scaricare il fantastico gioco Among Us. Questo gioco, che è stato rilasciato nel 2018, ha ricevuto feedback positivi dalla comunità di gioco. Questo gioco multiplayer è stato creato da Innersloth, uno dei migliori sviluppatori di giochi americani.

La premessa del gioco è semplice: i giocatori assumono il ruolo di un membro dell’equipaggio o di un impostore. Per preparare un’astronave per la partenza, i membri dell’equipaggio devono completare un elenco di compiti. Alcune attività sono relativamente semplici da completare, mentre altre richiedono diversi passaggi. Tuttavia, c’è almeno un impostore nel gioco che sta tentando di sabotare la nave e uccidere tutto l’equipaggio.

Con il progredire del gioco, l’impostore mina e inizia a uccidere i membri dell’equipaggio. Quando viene scoperto un corpo o viene convocata una riunione di emergenza per discutere chi potrebbe essere l’impostore e perché, il gioco viene interrotto.

I giocatori avranno osservato il comportamento degli altri giocatori nel gioco per determinare chi è l’impostore sulla nave. Durante la discussione, i giocatori voteranno chi ritengono sia l’impostore in base alle loro osservazioni. Se un giocatore riceve abbastanza voti, verrà espulso dal gioco e verrà rivelato se era un compagno di squadra o un impostore.

Per vincere, i membri dell’equipaggio devono completare tutti i compiti o trovare l’impostore. Se l’impostore può evitare di essere catturato e uccidere l’intero equipaggio, vincerà.

Nel suo primo anno è arrivato a vincere il Game Award come il miglior gioco multiplayer, e inizialmente era disponibile sulle piattaforme iOS e Android. Tuttavia, con la crescita della sua popolarità, gli sviluppatori lo hanno rilasciato per una varietà di console di gioco e piattaforme online.

I giochi presentati sono un mix di vecchio e nuovo, ma sono tutti molto popolari e sono giocati da milioni di persone in tutto il mondo.