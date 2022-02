I Gazpacho pubblicano il nuovo video “Antique”

I Gazpacho pubblicano su YouTube il nuovo videoclip “Antique” da “Fireworking At St.Croix” in uscita a marzo per Kscope

Dopo aver annunciato “Fireworking At St.Croix”, la performance esclusiva dei Gazpacho in uscita in formato fisico l’11 marzo per Kscope, la band presenta il nuovo clip “Antique”.

Thomas Anderson ce lo presenta così: “Signore e signori. Ecco a voi “Antique” tratta dall’ultimo DVD/Blu Ray live dei Gazpacho “Fireworking at St.Croix”. Un must per tutti coloro che amano la musica oscura, lunatica e piena di soul, ma non quella di James Brown!

Questa è una delle poche canzoni in cui ci siamo permessi un po’ di post-produzione, perché abbiamo pensato che a un brano che si chiama “Antique” si addicesse meglio il bianco e nero!

Così ci siamo divertiti molto a trasformarlo in quello che sembra un vecchio episodio di “The twilight zone”, sfortunatamente, però, senza la voce fuori campo di Rod Serling anche se il suo spirito era senza dubbio presente durante la performance. Abbiamo aggiunto con astuzia un certo numero di easter egg sotto forma di ritagli di giornale che avranno significato solo per i fan più accaniti dei Gazpacho. Non vediamo l’ora che chi li riconoscerà, ce lo faccia sapere.

La canzone parla delle cose più antiche che possediamo, i nostri geni, che risalgono in una catena ininterrotta all’origine della vita. Un must per ogni collezionista. Intendo sia i geni che il film, in quest’ordine. Parla del controllo delle nostre azioni e di come scivoli da noi stessi al nostro istinto più profondo, e di come successivamente razionalizziamo il tutto. Contiene anche un po’ di gratitudine verso l’Antique che ci guida nei momenti in cui abbiamo un gran bisogno dell’aiuto del nostro istinto di sopravvivenza. Non è male di questi tempi, vero?»

Fireworking At St.Croix, filmato nella sala prove della band a Fredrikstad, Norvegia, offre ai fan un viaggio molto lunatico nel mondo di “The Fireworker”, catturato il 25 ottobre 2020. Nessuna correzione, nessuna abbellimento, nessun effetto speciale. Non c’era nemmeno il catering. C’è stata solo la pura interpretazione della musica ed un paio di sorprese per quelli che conoscono la band da un po’.

Il flusso originale di immagini è stato completamente rieditato ed espanso con 30 minuti di materiale aggiuntivo non incluso nello streaming originale, il tutto remixato in glorioso suono surround 5.1. L’edizione Blu-Ray contiene anche due ore e mezzo di materiale bonus tra cui video promozionali, interviste e un concerto bonus girato durante l’ultimo concerto del Soyuz Tour nel 2019.

Fireworking At St Croix uscirà per Kscope l’11 marzo 2022, in formati multipli già disponibili per il pre-ordine QUI

Deluxe 4-disc hardback book edition – L’intero show su doppio CD, Blu-Ray e DVD e un libro di 48 pagine che include ampie note di copertina sul concept di Fireworker e la storia dei Gazpacho, incluse foto inedite e artwork alternativi.

Blu Ray – Presenta il girato originale ri-editato e ampliato con 30 minuti di materiale aggiuntivo non incluso nella trasmissione originale, il tutto remixato nello splendido suono surround 5.1. Più 2,5 ore di materiale bonus tra cui video promozionali, interviste e un concerto bonus girato nell’ultima data del Soyuz Tour nel 2011

Lo show sarà disponibile in formato audio su CD, doppio LP e come album digitale.

GAZPACHO LIVE

I Gazpacho sarà nuovamente in tour nell’aprile del 2022 con i Pure Reason Revolution, queste le date:

Venerdì 8 aprile – Club Cann (Stoccarda)

Sabato 9 aprile – Colos-Saal (Aschaffenburg)

Domenica 10 aprile – Columbia Theater (Berlino)

Lunedì 11 aprile – Die Kantine (Colonia)

Mercoledì 13 aprile – Mezz (Breda)

Giovedì 14 aprile – Hedon (Zwolle)

Sabato 16 aprile – Petit Bain (Parigi)

Domenica 17 aprile – EartH Theatre (Londra)