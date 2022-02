Fuori il videoclip di “Onirico”, nuovo singolo di Gielle

Disponibile online su YouTube il videoclip di “Onirico”, nuovo singolo di Gielle, rapper palermitano classe ’98

Esce il videoclip di “Onirico”, nuovo singolo di Gielle, rapper palermitano classe ’98, attualmente disponibile in digitale (ascolta qui) e in rotazione radiofonica.

GUARDA QUI

Il videoclip (G3nte Production) simboleggia un viaggio introspettivo all’interno della mente di Gielle: “i protagonisti si preparano per un lungo viaggio in piena notte – racconta il rapper palermitano – e lo fanno utilizzando delle bende per coprire gli occhi. Un gesto che vuole sottolineare la volontà di voler rimanere “ciechi” di fronte situazioni che possono procurare malessere. Il viaggio è a metà tra un’esperienza onirica e una presa di coscienza, che viene rappresentata tramite i ricordi, sensazioni ed esperienze pregresse come un litigio con amici, relazioni tossiche con ragazze e la spensieratezza dell’infanzia attraverso l’utilizzo di luci colorate, con tonalità associate alle varie emozioni del protagonista. L’idea era quella di inscenare, quanto più fedelmente possibile, il vissuto e le immagini presenti nella mente dell’autore, creando una forte connessione tra scene e parole del testo. La fine del viaggio coincide con la presa di coscienza da parte di Gielle, che viene rappresentata con una luce naturale alle prime luci dell’alba: il significato è quello di lasciarsi il passato alle spalle senza mai dimenticarlo”.

Il brano, prodotto da Pellerito (Adistudio) parla della volontà di voler vivere ogni giorno quanto più intensamente possibile: “bisogna lasciarsi alle spalle il passato senza mai dimenticarlo, perché nel bene o nel male è parte di noi – spiega Gielle -. Nel testo è presente uno sfogo dato da varie esperienze vissute negativamente come relazioni brusche con ragazze e amicizie apparentemente sincere che tali non si sono rivelate; prendendo coscienza solo alla fine del fatto che fa tutto parte del naturale ciclo della vita. Il significato è quindi quello di voler vivere la perfezione di un bel sogno ma ad occhi aperti.”

BIOGRAFIA

Giorgio Leonardi, in arte Gielle, rapper classe 98. Sin da piccolo appassionato di poesia e musica, comincia a scrivere i suoi primi testi in rima su basi hip hop alle scuole medie. Con gli anni la passione diventa sempre più forte fino a concretizzarsi solo nel 2016, in cui incide il suo primo brano. Da lì comincia il suo percorso artistico attraverso svariate collaborazioni con artisti e produttori della realtà palermitana, partecipando anche a diversi contest. Negli anni sperimenta diversi generi e svariati stili di scrittura fino ad arrivare al sound che lo contraddistingue oggi.

Link social:

Instagram: https://www.instagram.com/gielle_7/

Facebook: https://www.facebook.com/giorgio.leonardi.9/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2hnmlOzjkucIisP6wC10QK?si=z4IoM4kQS66XBVBUMKrFeQ

Tiktok: https://www.tiktok.com/@_gielle_