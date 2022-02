“Amore in alto mare” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “Amore in alto mare”, una commedia diretta da Zoya Akhtar. Nel cast: Anil Kapoor, Shefali Shah e Priyanka Chopra

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmette mercoledì 23 febbraio alle 21.10 il film “Amore in alto mare”, una commedia diretta da Zoya Akhtar con Anil Kapoor, Shefali Shah e Priyanka Chopra.

La pellicola segue le vicende della famiglia Mehra. Kamal e Neelam sembrano una coppia davvero perfetta: hanno un business milionario, il successo, due splendidi figli e un amore unico che li lega. Dunque, giunti alla soglia del loro trentesimo anniversario di matrimonio, marito e moglie decidono di festeggiare come si deve invitando amici e parenti per una crociera in Europa. Una volta a bordo della nave però, l’illusione della famiglia modello comincia lentamente a sgretolarsi. La compagnia di Kamal è in bancarotta e sua moglie Neelam lo sopporta a malapena e, come se non bastasse, la loro figlia Ayesha ha intenzione di divorziare dal marito.

A seguire “MovieMag”, torna con una nuova puntata il magazine di informazione cinematografica di Rai Movie condotto da Alberto Farina.