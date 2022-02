“Gravity” su Rai 4: la trama del film con George Clooney

George Clooney e Sandra Bullock protagonisti di “Gravity”, in onda in prima serata su Rai 4. Sette Oscar per il film di Alfonso Cuaròn, ecco la trama

Martedì 22 febbraio Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) propone alle 21.20 uno dei più adrenalinici viaggi nello spazio mai visti al cinema con il premiatissimo film di Alfonso Cuarón “Gravity”. Candidato a 10 premi Oscar e vincitore di ben 7 statuette, Gravity racconta la disperata lotta per la sopravvivenza di due astronauti, unici viaggiatori dello Space Shuttle Explorer, che vengono colpiti da una tempesta di detriti spaziali mentre sono all’esterno dello shuttle per manutenzione di routine. Dispersi nello spazio, i due astronauti dovranno fare l’impossibile per sopravvivere e riuscire a mettersi in contatto con la Terra. Tesissimo e avvincente thriller spaziale, Gravity vanta nel cast la presenza di George Clooney e Sandra Bullock come unici attori in scena che hanno avuto un durissimo training per prepararsi al film, come quello dei veri astronauti, con delle sessioni di addestramento in assenza di gravità.

A seguire, una nuova puntata di “Wonderland” che questa settimana incontrerà il naturalista e scrittore fantascientifico Massimo Pandolfi per parlare di mondi immaginari, creature fantastiche e ibridi vegetali. Ma ci sarà spazio anche per Elden Ring, l’attesissimo videogame creato dal papà di Game of Thrones George R.R. Martin, e per un accorato omaggio all’effettista e regista Douglas Trumbull, che Wonderland ricorderà attraverso preziose interviste realizzate per le vecchie edizioni del magazine.