Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi: web invaso di meme

Gossip: il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe in crisi. Sul web è pioggia di meme per la coppia più amata dello showbiz

Dopo 17 anni di matrimonio potrebbe essere giunto al capolinea l’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A lanciare la notizia è Dagospia, secondo cui la crisi sarebbe in atto da molto tempo. Come si legge sul sito, lo scorso 5 febbraio, nel corso di una gita in famiglia a Castel Gandolfo, tra i due si sarebbe consumato l’ennesimo litigio. A settembre, inoltre, quando Totti ha festeggiato il suo compleanno, Ilary non era presente.

In una recente intervista, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la conduttrice aveva anche parlato del rapporto di coppia: “Trovo sexy la libertà di scegliere. Anche di potermene andare da un giorno all’altro. Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo”.

Al momento, i diretti interessati non hanno commentato il rumor, che ha fatto il giro del web entrando nelle tendenze sui social.

Ilary Blasi ha pubblicato solo una storia su Instagram, in cui si limita a fare una linguaccia.

Il popolo del web non ha preso bene la notizia, cercando di smorzare la delusione con una serie di meme divertenti.