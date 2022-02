The Boys Presents: Diabolical in arrivo su Prime Video

The Boys Presents: Diabolical dal 4 marzo su Prime Video. Svelati teaser trailer e il cast delle voci della serie spin-off

Nuove storie mai raccontate prima dell’universo di The Boys prendono vita nella serie antologica animata The Boys Presents: Diabolical. Gli otto episodi in un mini-formato della durata di 12-14 minuti e ognuno caratterizzato dal proprio stile di animazione riveleranno storie inedite create da alcune delle menti più creative e geniali dell’intrattenimento di oggi. Lo show sarà disponibile il 4 marzo in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

DIABOLICAL, IL CAST DELLE VOCI

Il teaser a tema Vought-A-Burger introduce alcuni dei personaggi presenti nella serie antologica. Nel voice cast figurano Awkwafina, Michael Cera, Don Cheadle, Chace Crawford, Kieran Culkin, Giancarlo Esposito, Eliot Glazer, Jason Isaacs, Kumail Nanjiani, Justin Roiland, Seth Rogen, Andy Samberg, Ben Schwartz, Elisabeth Shue, Christian Slater, Kevin Smith, Antony Starr, Nasim Pedrad, Simon Pegg, Kenan Thompson, Aisha Tyler e il premio Oscar Youn Yuh Jung. Ulteriori nomi saranno rivelati in seguito.

The Boys come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è basata sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, ed è stata sviluppata dall’executive producer e showrunner Eric Kripke.

IL TEASER TRAILER