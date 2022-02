Su Rai Premium il film “Ritratto d’amore”: la trama

In prima serata su Rai Premium c’è “Ritratto d’amore”: ecco la trama del film con Taylor Cole, Steve Lund e Brenda Crichlow

Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) propone lunedì 21 febbraio alle 21.20 “Ritratto d’amore”, un film diretto da Kristoffer Tabori con Taylor Cole, Steve Lund e Brenda Crichlow. La dottoressa Harper Higgins è determinata a ottenere una posizione di ruolo presso il Boston College e per farlo conta sulla cura di una mostra artistica universitaria. Quando però l’artista su cui punta viene meno, in preda alla disperazione Harper si rivolge al suo nuovo dog walker, Tom Stone, che all’insaputa di tutti è un pittore sorprendentemente di talento. Trasformare Tom in un artista credibile e rispettato diventerà per lei una sfida, complicata anche dal rapporto che nascerà tra i due.