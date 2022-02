Sclerosi multipla: benefici dalla restrizione calorica intermittente

Sclerosi multipla: la restrizione calorica intermittente può essere benefica per i pazienti secondo uno studio apparso prima della revisione tra pari su “medRxriv”

Nei pazienti affetti da sclerosi multipla (SM) una restrizione calorica (CR) intermittente è associata a una riduzione di sottopopolazioni di linfociti T della memoria, probabilmente mediata da cambiamenti nei livelli circolanti di metaboliti lipidici, quali acil carnitine e specifici glicerofosfolipidi, e da ciò possono derivarne benefici clinici. Sono I risultati di uno studio apparso prima della revisione tra pari su “medRxriv”.

«Sebbene studi precedenti abbiano dimostrato che le diete ipocaloriche siano sicure nelle persone con SM, questo studio – unico nel suo genere – contribuisce a determinare i meccanismi sottostanti ai cambiamenti immunitari conseguenti a modificazioni nella dieta alimentare» spiegano gli autori, coordinati da Kathryn C. Fitzgerald, della Divisione di Neuroimmunologia e Infezioni Neurologiche alla Johns Hopkins School of Medicine di Baltimora.

«Questi cambiamenti immunitari» sottolineano «possono essere utili nel trattamento di malattie infiammatorie e neurodegenerative come la SM».

Randomizzazione a tre diversi regimi alimentari

Nello studio, 36 persone con SM sono state assegnate in modo casuale contro i controlli a ricevere diete specifiche per 8 settimane.

I ricercatori si sono basati sulla popolazione dei pazienti dello studio ATAC-MS del Johns Hopkins MS Center, di età compresa tra 18 e 50 anni, con un indice di massa corporea di almeno 23 e peso stabile, SM recidivante-remittente da meno di 15 anni, una lesione RM nuova o recidivante negli ultimi 2 anni, un punteggio Expanded Disability Status Scale (EDSS) <6.0 e nessun cambiamento nella terapia con SM, i quali sono stati seguiti per 8 settimane.

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a una delle seguenti tre diete:

una dieta di controllo in cui il partecipante ha ricevuto il 100% del fabbisogno calorico giornaliero; una dieta CR giornaliera in cui il partecipante ha ricevuto il 78% del fabbisogno calorico giornaliero; una dieta CR intermittente in cui il partecipante ha ricevuto il 100% del fabbisogno calorico 5 giorni alla settimana e il 25% del fabbisogno calorico 2 giorni alla settimana.

I campioni di sangue per gli esiti dei pazienti sono stati raccolti durante le settimane 0, 4 e 8. I risultati intermedi includevano le adipochine plasmatiche leptina e adiponectina, che sono state misurate utilizzando il test ELISA.

Le cellule mononucleate del sangue periferico sono state isolate e marcate con anticorpi. Le cellule CD4+ e CD8+ sono state quantificate come percentuale di CD3. Sono stati identificati I sottotipi di cellule T tra cui memoria effettrice (TEM), memoria centrale (TCM) e cellule naïve (TN naïve),nonché le cellule Th2 e Th1. Un totale di 670 metaboliti sono stati identificati utilizzando metabolomica non mirata.

Modelli di regressione mista hanno mostrato che i cambiamenti complessivi degli esiti intermedi (sottotipo di cellule immunitarie, metaboliti) erano associati alle diete CR. Le analisi di arricchimento hanno confrontato le differenze negli stati biologici.

Ridotti livelli metaboliti lipidici proporzionali a diminute sottopopolazioni linfocitarie T

I partecipanti che hanno ricevuto una dieta CR intermittente hanno avuto riduzioni significative di CD4+ CM [centrali] (-4,87%; P = 0,01), CD4+ EM [effettrici] (-3,82%; P = .04) e CD8+ EM (-6,96%; P = 0,006), nonché significativi aumenti proporzionali nei sottoinsiemi naïve (CD4+ Naïve: 5,81% [P = .05]; CD8+ Naïve: 10,11% [P = .006]).

Non sono stati osservati cambiamenti in coloro che hanno ricevuto la dieta di controllo o la dieta CR quotidiana.

Gli individui sottoposti a restrizione calorica intermittente hanno anche sperimentato riduzioni nelle cellule Th1 (-4,26%, P = 0,02) e nelle cellule Th1/17 (-3,49%). Non sono stati osservati cambiamenti nei livelli di adipochina con restrizione calorica nel periodo di 8 settimane.

Cambiamenti nei metaboliti lipidici biologicamente rilevanti, compresi aumenti dei metaboliti dell’acil carnitina e riduzioni dei glicerofosfolipidi, sono stati associati a riduzioni proporzionali nei sottoinsiemi di cellule T di memoria e nei sottoinsiemi di cellule T naïve.

I limiti dello studio, riconosciuti dagli autori

Lo studio è durato 8 settimane. Dato che la SM è una malattia che si evolve nel corso di decenni, non si è stato in grado di valutare le implicazioni a lungo termine dei cambiamenti nella dieta;

Lo studio ha incluso solo 36 partecipanti, di cui 31 (86%) hanno completato lo studio;

Lo studio sull’alimentazione è stato condotto in remoto e l’aderenza al protocollo è stata auto-segnalata;

L’aderenza alle diete in studio differiva tra i bracci di trattamento e, sebbene siano stati fatti tentativi per spiegare analiticamente le differenze, il bias potrebbe aver avuto un impatto sulla capacità di rilevare i cambiamenti nei mediatori biologici.

I concetti-chiave

In sintesi, osservano Fitzgerald e colleghi, «abbiamo ampliato i nostri studi precedenti», dimostrando che:

le diete CR sono metodi sicuri ed efficaci per raggiungere la perdita di peso nelle persone con SM;

la CR è associata a cambiamenti nei livelli circolanti di diversi metaboliti lipidici rilevanti, comprese le acil carnitine e sottogruppi di glicerofosfolipidi;

la CR intermittente è specificamente associata a una riduzione dei sottogruppi di cellule T di memoria che possono essere mediati da cambiamenti in tipi specifici di glicerofosfolipidi;

sono necessari futuri studi più ampi per replicare i nostri risultati e per distinguere i meccanismi sottostanti;

questa conoscenza migliorerà la nostra comprensione delle implicazioni a lungo termine della CR nelle persone con SM, incluso se i cambiamenti biologici rilevati sono importanti ai fini degli aspetti infiammatori o neurodegenerativi nel decorso della malattia.

Riferimento bibliografico:

Fitzgerald KC, Bhargava P, Smith MD, et al. Intermittent calorie restriction alters T cell subsets and metabolic markers in people with multiple sclerosis. medRxiv, 2022 Jan 12. doi: 10.1101/2022.01.11.22269094. Link