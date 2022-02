La serie “Di nuovo 15 anni” arriva su Netflix

Qualcuno ha detto cringe? La serie “Di nuovo 15 anni” con Maisa e Camila Queiroz debutta su Netflix il 25 febbraio, tra viaggi nel tempo e tanta nostalgia

L’Internet con modem analogico non aiuta molto, e neanche quel cellulare grande come un mattone… Se non sai di cosa stiamo parlando, potrai scoprire tutto il 25 febbraio con il debutto in esclusiva su Netflix della nuova serie brasiliana Di nuovo 15 anni. Sono appena stati pubblicati i poster ufficiali di questo programma che catapulterà tutti nel 2006, con sei puntate divertenti tra scoperta di sé, diventare adulti, amori, amicizie e famiglia, oltre a un viaggio nel tempo e tanti problemi. Al centro della trama si trova Anita, interpretata da Maisa (ragazzina) e Camila Queiroz (adulta).

A quindici anni Anita sognava di diventare grande e di andarsene dalla piccola cittadina di Imperatriz (nome di fantasia) per girare il mondo. Alla soglia dei trent’anni, però, si rende conto che le cose non sono andate come le aveva immaginate. Il ritorno a casa per le nozze della sorella è funestato da eventi catastrofici che la spingono a rifugiarsi nella sua cameretta da adolescente, dove l’accensione del suo vecchio computer la trasporta magicamente al primo giorno di liceo. Da quel momento Anita cercherà di sistemare la vita di tutte le persone che la circondano, ma ogni cambiamento fatto avrà ripercussioni non sempre positive sul presente.

Di nuovo 15 anni si ispira al libro di Bruna Vieira e contiene innumerevoli colpi di scena, risate ed emozioni. Il cast annovera nomi del calibro di Klara Castanho, João Guilherme, Caio Cabral, Pedro Vinícius, Gabriel Wiedemann, Antônio Carrara, Amanda Azevedo, Lucca Picon, Pedro Ottoni, Fernanda Bessan, Mariana Rios, Bruno Montaleone, Alice Marcone, Breno Ferreira, Yana Sardenberg, Gabriel Stauffer, Rafael Coimbra, Fabricio Licursi, Kiko Vianello, Felipe Camargo e Luciana Braga.

La serie è prodotta da Carolina Alckmin e Mayra Lucas di Glaz Entertainment ed è diretta da Vivi Jundi e Dainara Toffoli. Janaina Tokitaka si è occupata dell’adattamento e della sceneggiatura alla quale hanno lavorato anche Renata Kochen, Alice Marcone e Bryan Ruffo.

Ancora più Brasile sullo schermo

Di nuovo 15 anni è una delle numerose produzioni dal Brasile disponibili su Netflix dal 2022. La serie fa parte dei contenuti brasiliani prodotti in esclusiva per il servizio di streaming e che includono serie, documentari, film e reality. Queste sono le storie più belle provenienti dal Brasile, in un’ampia gamma di generi e formati, per tutti i gusti e gli stati d’animo.