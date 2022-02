Il film “Nyad” arriva in streaming su Netflix

Il film “Nyad” sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Netflix: nel cast Jodie Foster al fianco di Annette Bening

Nyad, biopic sulla nuotatrice in acque libere Diana Nyad, arriva su Netflix per la regia di Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin.

Il lungometraggio segna il debutto alla regia di un film biografico per la coppia vincitrice di Oscar®, BAFTA® ed Emmy®. Annette Bening è la protagonista, mentre Jodie Foster interpreta Bonnie Stoll, l’allenatrice e grande amica.

Logline: Storia di Diana Nyad, nuotatrice in acque libere che a 64 anni diventa la prima persona a completare “l’Everest del nuoto”, nuotando in mare aperto senza una gabbia anti-squalo per 53 ore, coprendo la distanza di circa 170 chilometri tra Cuba e la Florida.