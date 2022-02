Colite ulcerosa: l’utilità della terapia combinata

Plateau terapeutico in Crohn e colite ulcerosa, per superarlo potrebbe essere utile la terapia combinata secondo una nuova ricerca

Nonostante i notevoli progressi compiuti nella cura delle malattie infiammatorie intestinali, le terapie attuali sono “ancora in stallo” in termini di risposta e remissione, secondo una presentazione al Crohn’s and Colitis Congress in corso online in questi giorni. Tuttavia, la combinazione di terapie con “meccanismi d’azione complementari” può offrire una strategia per aiutare a superare questo plateau terapeutico.

“Abbiamo fatto molta strada”, ha detto ai partecipanti Jean-Frederic Colombel, professore di gastroenterologia presso la Icahn School of Medicine del Monte Sinai. “Bisogna rendersi conto che 30 anni fa in pratica avevamo solo steroidi. Ovviamente, il mondo è cambiato e abbiamo così tante terapie diverse, mirate a diversi percorsi nelle IBD, con farmaci sia biologici che piccole molecole. Tuttavia, sebbene questi farmaci siano ottimi e stiamo facendo progressi, siamo ancora in stallo”.

“Nella pratica clinica, stiamo bloccando la progressione della malattia, in particolare bloccando la progressione alla chirurgia”, ha aggiunto Colombel. “C’è un alto rischio di intervento chirurgico nei pazienti con colite ulcerosa”.

Colombel ha evidenziato i dati recenti di Tsai e colleghi pubblicati su Clinical Gastroenterology and Hepatology, che hanno rilevato che il rischio a 10 anni di intervento chirurgico per la colite ulcerosa è sceso dal 15% negli anni precedenti al 2000 al 9,6% negli anni successivi all’introduzione delle terapie biologiche.

Cosa possiamo fare per rompere questo “tetto”?

Colombe risponde così a questa domanda: “Il grosso problema è che c’è un enorme divario tra conoscenza e pratica clinica. La cura dell’IBD è diventata molto complessa con il concetto da trattamento a bersaglio, controllo stretto, monitoraggio dei farmaci terapeutici, posizionamento e prevenzione degli effetti collaterali. Molte persone sono perse”.

Una possibile strategia per “infrangere il tetto della terapia IBD” prevede l’identificazione di combinazioni razionali di terapie con meccanismi d’azione complementari.

“Che cosa significa? In poche parole, se stai assumendo due di questi farmaci, in cui il meccanismo d’azione si sovrappone, hai una bassa probabilità di miglioramento perché sostanzialmente stai mirando allo stesso bersaglio”, ha detto Colombel. “Ma quello che dobbiamo fare è trovare modalità d’azione complementari in modo che la combinazione sia più efficace e abbia le maggiori possibilità di successo”.

In un recente commentary uscito su Gastroenterology, Colombel e colleghi hanno notato che tra le molte strategie tentate per mantenere/migliorare la risposta o la remissione, tra cui uno stretto controllo, il monitoraggio dei farmaci terapeutici e il sequenziamento di più farmaci, la combinazione razionale di farmaci offre l’approccio più pratico.

“Siamo rimasti sorpresi nel vedere che reumatologi e dermatologi stanno già valutando queste associazioni tra i farmaci utilizzati nella loro pratica clinica”, ha affermato. “In IBD, finora, non abbiamo quasi nulla. Ma stanno arrivando”.

Colombel ha osservato che l’uso della terapia combinata in altre specialità ha evidenziato almeno una “bandiera rossa”, in particolare il rischio di un aumento delle infezioni gravi, ma questo significa solo che se “vogliamo utilizzare queste combinazioni, dobbiamo sapere come funziona il farmaco”. Il superamento del plateau di trattamento utilizzando una combinazione razionale di farmaci richiederà ulteriori ricerche che esaminino i meccanismi dei singoli farmaci, nonché il loro potenziale impatto sui percorsi biologici intersecanti.

“Sto facendo questo appello per analizzare le terapie combinate nelle IBD”, ha detto Colombel. “Avremo sicuramente più dati nei prossimi mesi.”