“Brimstone” in onda su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie il film “Brimstone” con Dakota Fanning e Guy Pearce: una nuova lettura del western firmata da Martin Koolhoven

Un film che reinventa il western con venature tipiche del genere horror: è “Brimstone” – una nuova lettura del western firmata da Martin Koolhoven e interpretata da Dakota Fanning, Guy Pearce, Kit Harington, Emilia Jones – in onda lunedì 21 febbraio alle 21.10 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre).

Liz, un’ostetrica che comunica attraverso il linguaggio dei segni, vive nel vecchio west con il marito e i due figli. La furia di un brutale predicatore investe lei e la sua famiglia. Liz fugge, accusata di un delitto che non ha commesso. Dal passato riemerge qualcosa di terribile, che la donna pensava di aver dimenticato per sempre. Il film è stato presentato in concorso – con grande clamore – alla 73esima edizione della Mostra dell’arte cinematografica di Venezia.