Salinitro online con “Le Solite Apparenze”

Salinitro pubblica “Le Solite Apparenze”, quarto ed ultimo singolo dell’EP “Accanto a te”. Il brano parla di un rapporto sentimentale vicino alla sua conclusione

La rottura non si traduce in un’immediata “archiviazione” senza lasciti: il protagonista prova infatti a ripristinare qualcosa, nonostante le nuove sensazioni che la vita gli ha già regalato. Il cantautore pone l’accento sulle somiglianze dei due partner su vari livelli, vedendole come una chiave per la ripresa del rapporto. Le sonorità vivaci danno un tono ironico al brano, aspetto esaltato dal videoclip tramite la rappresentazione di uno speed date in cui il protagonista viene a trovarsi inaspettatamente dopo essere stato cacciato di casa e aver girovagato per Milano senza una meta.

Emanuele Salinitro, in arte Salinitro, nasce a Gela, in Sicilia, il 2 ottobre 1990. Grazie alla passione per la musica trasmessa dai genitori e all’ascolto della vasta collezione di dischi presenti in casa, Salinitro comprende fin dalla primissima adolescenza l’importanza della musica nella sua vita. Inizia a prendere lezioni private di pianoforte, per poi passare, all’età di quindici anni, alle lezioni di canto.

Così cominciano le esperienze che contribuiscono alla sua formazione: karaoke nei locali, concorsi canori locali e nazionali, seminari con professionisti del settore e serate dal vivo con altri musicisti. La formazione artistica viene parallelamente affiancata dalla formazione accademica: Salinitro consegue due lauree, una in Lingue per la comunicazione internazionale e l’altra in Traduzione specialistica. Durante questo percorso, la voglia di crescere artisticamente e di sperimentare nuove forme di comunicazione si fa sempre più concreta e ciò lo spinge alla scrittura di testi musicali.

L’artista realizza il suo primo EP, “Accanto a te”, presso i Massive Arts Studios di Milano, anticipato dai singoli “Pezzi dello stesso cuore” e “Non mi rispondi”, che vede la luce nelle piattaforme digitali il 5 febbraio 2021 insieme al terzo singolo estratto “Mi fido di te”.

Nell’autunno del 2021 inizia una nuova collaborazione artistica con Sorry Mom! e Be NEXT Music, curate da Marco Biondi e Luca Bernardoni. Tale collaborazione porta alla luce il quarto e ultimo singolo estratto dell’EP, cioè “Le solite apparenze”, nel gennaio 2022.