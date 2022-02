Previsioni meteo 20 febbraio 2022: torna il sereno sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 20 febbraio 2022: miglioramento del tempo sulle regioni del Nord, clima asciutto anche al Centro e al Sud

Condizioni meteo di nuovo stabili sull’Italia dopo un rapido passaggio perturbato che nella giornata di ieri ha portato piogge sparse sulle regioni del Nord Italia. Nella giornata di oggi avremo un deciso miglioramento del tempo al settentrione. Sul resto della nostra Penisola avremo alternanza di sole e nuvole, con scarsa probabilità di precipitazioni.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani un nuovo affondo perturbato porterà piogge sparse al Nord-Est e sulle regioni centrali. Aria fresca determinerà anche un calo delle temperature. A seguire prevalenza di condizioni di alta pressione, con bassa probabilità di precipitazioni e temperature leggermente superiori alla media. Per un possibile transito perturbato ci sarà da attendere almeno fino al 25-26 febbraio.

Intanto per oggi, domenica 20 febbraio 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità bassa sulla Pianura Padana, maggiori spazi di sereno sui settori Alpini. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata non sono previste variazioni di rilievo; peggiora nella notte con piogge su Liguria e Friuli.

Al Centro al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio persistono le nubi basse sui settori Adriatici, poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile; qualche pioggia nella notte a partire dalla Toscana.

Su quest’ultima in particolare cieli coperti al mattino specie sui settori interni. Al pomeriggio avremo velature in transito su tutti i settori. In serata ancora tempo asciutto con nuvolosità irregolare; maltempo atteso nelle ore notturne a partire dalle coste settentrionali.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto, maggiori spazi di sereno in Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata attese locali piogge sui settori Tirrenici; molte nuvole altrove, eccetto in Sardegna.

In Calabria tempo asciutto nella giornata con nuvolosità sia al mattino che al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con nuvolosità diffusa. Peggiora nella notte.

Temperature minime stabili o in calo e massime in aumento al Nord, massime in calo al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.