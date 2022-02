Per Silvana D’Alessio nuovo ruolo in Polifarma

Silvana D’Alessio nuova responsabile della funzione di Ricerca di Polifarma, azienda farmaceutica con più di 100 anni di esperienza nel settore

Polifarma S.p.A. ha nominato la dottoressa Silvana D’Alessio quale nuova Responsabile della Funzione di Ricerca che è stata creata nel 2022 a seguito della scelta strategica di innovare le cura delle patologie croniche combinando terapie farmacologiche di ampio e consolidato utilizzo a dispositivi medici digitali.

“La nomina di Silvana in questo nuovo ruolo strategico per la nostra realtà aziendale ci consente di iniziare un nuovo percorso di un team innovativo e strategico per Polifarma.” ha commentato Andrea Bracci, Amministratore Delegato. “Silvana porta con sé un importante bagaglio di esperienze che le permetterà di guidare il neo-team di Ricerca, fondamentale per lo sviluppo della pipeline bio-digitale della società, con entusiasmo e competenza”.

Nei suoi 30 anni di attività nell’azienda, D’Alessio ha prestato la sua opera all’interno di importanti funzioni quali Q.C., Affari Regolatori, Farmacovigilanza, supportando le Business Units di un’azienda che vanta più di 100 anni di esperienza nel mondo farmaceutico. La dottoressa ha seguito da vicino l’evoluzione aziendale verso una smart pharma company che ha fatto propria la rivoluzione digitale applicata al mondo della salute per rispondere ai nuovi needs di pazienti e operatori sanitari.

“Lavoro in Polifarma da più di 30 anni ed ho acquisito esperienze in diverse aree dell’azienda.” Ha commentato D’Alessio. “Accolgo con grande entusiasmo l’opportunità di coordinare il neo-team di Ricerca aziendale, conscia dell’importanza che questa funzione sta acquisendo per Polifarma. In qualità di azienda moderna, vogliamo essere protagonisti dell’innovazione delle terapie croniche con l’ausilio di combinazioni tra farmaco e dispositivi medici digitali. Posso dire senza indugi che io e il mio team siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida”.

D’Alessio ha conseguito la laurea in Farmacia presso l’Università di Roma La Sapienza. È coautrice di diversi articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali quali: The Journal of Biological Chemistry, European Journal of Biochemistry, Biophysical Journal e Bioorganic & Medicinal Chemistry. Nel 1990 entra a far parte di Polifarma come ricercatore biochimico. Viene successivamente nominata, in progressione, Responsabile Laboratorio Microbiologico, Responsabile Controllo Qualità, Responsabile Farmacovigilanza e Responsabile Affari Regolatori.