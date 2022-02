Netflix acquisisce i diritti del documentario “Descendant”

Netflix ha acquisito i diritti internazionali del documentario “Descendant” diretto da Margaret Brown, che ha esordito nel concorso riservato ai documentari USA del Sundance Film Festival nel 2022

Netflix ha acquisito i diritti internazionali del documentario di Participant intitolato Descendant. Higher Ground, la società di produzione del presidente Barack Obama e di Michelle Obama, presenterà il film insieme a Netflix.

Prodotto da Night Tide e Two One Five Entertainment, questo film diretto da Margaret Brown ha esordito nel concorso riservato ai documentari USA del Sundance Film Festival nel 2022 con il plauso della critica.

Descendant ha ricevuto il premio speciale della giuria per la visione creativa nella categoria documentari USA al Sundance del 2022.

Spiega Margaret Brown: “Sono commossa e onorata di aver passato quattro anni con i residenti di Africatown, che cercano giustizia e una riconciliazione per ciò che accadde nel 1860 e che continua fino ai giorni nostri. Sono lieta che il pubblico di tutto il mondo possa conoscere questa storia fondamentale tramite la rete globale di Netflix e di Higher Ground”.

Sinossi: Descendant segue i membri di una piccola comunità dell’Alabama chiamata Africatown che condividono le loro storie personali e della comunità di discendenti della Clotilda, l’ultima nave di schiavi che ha trasportato illegalmente esseri umani dall’Africa all’America. L’esistenza della nave, un segreto centenario di dominio pubblico, è stata confermata da un gruppo di archeologi subacquei. Il film analizza le implicazioni della scoperta della Clotilda per i discendenti, che cercano di venire a patti con le proprie origini e trovare la forza di cambiare il proprio destino.

Questo è il decimo progetto nato dalla collaborazione tra Netflix e Participant, che comprende film e serie come Made in USA – Una fabbrica in Ohio, prodotto con Higher Ground.

Participant includerà Descendant nel quadro del suo costante impegno per la promozione della giustizia sociale e razziale.

Descendant è un tributo alla memoria di Diane Weyermann, Chief Content Officer di Participant.