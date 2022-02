“Intervista col vampiro” su Rai 4: la trama del film

Domenica da brividi su Rai 4 con il ciclo Back to the 90s: in prima serata “Intervista col vampiro” e a seguire “Nightmare – Nuovo incubo”

Un tuffo indietro nel tempo: domenica 20 febbraio su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) con il ciclo cinematografico Back to the 90s, una doppietta di film strettamente connessi che omaggiano gli anni ’90. Alle 21.20 sarà trasmesso “Intervista col vampiro” di Neil Jordan, adattamento dell’omonimo romanzo di Anne Rice, primo capitolo della celebre saga letteraria nota come “Cronache dei vampiri”. In un hotel di San Francisco, Louis de Pointe du Lac viene intervistato dal giornalista Daniel Malloy dichiarando di essere una creatura immortale, un vampiro.

La storia di Louis inizia a New Orleans nel 1791 quando, dopo aver perso in tragiche circostanze moglie e figlio, l’uomo perde la voglia di vivere finché incontra Lestat, un misterioso nobile che lo trasforma in un vampiro e lo inizia ai piaceri dell’immortalità. Ma a differenza del suo mentore, Louis ha conservato un’indole umana e in breve tempo si contrapporrà a Lestat. Contando su un grande cast che comprende Brad Pitt, Tom Cruise, Kirsten Dunst, Christian Slater e Antonio Banderas, “Intervista col vampiro” si è imposto fin da subito come un nuovo punto di riferimento nel genere vampiresco, diventando in breve tempo un classico e guadagnando ben due candidature agli Oscar.

A seguire, prosegue l’appuntamento con il brivido insieme a una vera e propria icona del cinema horror, Freddy Krueger, protagonista di “Nightmare – Nuovo incubo”, che ha segnato il ritorno del boogeyman con il guanto artigliato nelle mani del suo creatore, Wes Craven. Un’opera meta-cinematografica che, con una sagace metafora fiabesca, riporta il mostro alle sue spaventose origini.