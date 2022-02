Elite 6: svelati i nuovi ingressi nel cast

Elite 6, svelate le new entry della serie: nel cast il primo studente transgender. La data di debutto su Netflix non è ancora stata annunciata

La produzione di Elite 6 è appena iniziata e, in queste ore, sul profilo ufficiale del teen drama spagnolo – ideato da ideata da Carlos Montero e Darío Madrona – sono state postate le foto dei nuovi studenti che entrano a far parte della nuova stagione. Álvaro de Juana e Carmen Arrufat, reduci dalla serie HIT di TVE. Con loro, nei corridoio della scuola Las Encinas, anche Ander Puig, il primo studente transgender della storia dello show, Ana Bokesa, Álex Pastrana e Ander Puig. Non sappiamo quando i nuovi episodi arriveranno su Netflix, ma una cosa è certa: le new entry “Non hanno ancora messo piede a Las Encinas e hanno già rivoluzionato tutto“, scrive la piattaforma sui social. Quanto agli storici personaggi rivedremo tutti – come Omar Ayuso, Itzan Escamilla, Claudia Salas e Georgina Amorós- tranne Arón Piper e Miguel Bernadeau, rispettivamente gli interpreti di Ander e Guzman, che hanno concluso il loro percorso all’interno della serie.

Elite 6, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), dovrebbe debuttare a dicembre. La quinta, invece, è attesa per giugno.