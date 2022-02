Dasty Dafreak online con il nuovo singolo

“Come Le Rockstar” è il nuovo singolo di Dasty Dafreak, che si ispira alle coppie iconiche nella cultura di massa, dando così vita a una canzone d’amore rock’n’roll

La complicità che sa formare una coppia di folli rappresenta l’ideale di coppia perfetta per Dasty, che si discosta dall’immaginario favolesco della coppia idilliaca e priva di lati oscuri e, in una certa maniera, umani.

Secondo lui, la stessa chimica che unisce queste figure trova un suo corrispettivo nella magia che fa funzionare una band. L’eccentrico artista si racconta citando coppie come Courtney Love e Kurt Cobain, Bonnie & Clyde, Danny e Tess: amanti reali o fantastici le cui folli relazioni regalano ancora oggi ispirazione alle nuove generazioni di songwriter.

Il singolo è accompagnato da un videoclip ufficiale ed è disponibile su tutte le maggiori piattaforme di streaming.

Gabriele Verderio, in arte Dasty Dafreak, nasce in periferia di Milano nel 1994.

Inizia il suo percorso musicale come solista nel 2010, scrivendo testi e approcciandosi al mondo della musica rap. Solo qualche anno più tardi decide di dare una svolta più rock alla sua situazione musicale, decidendo di orientare i suoi progetti verso un genere come il Pop-Punk, con cui è cresciuto e che ha sempre avuto grande rilevanza nella sua vita e nel suo bagaglio musicale.

Anche nei confronti della nuova wave, sebbene il suo continui ad essere un progetto solista, ha la fortuna di collaborare con musicisti e personaggi molto preparati nel settore (Andrea Rock, NeroArgento, Andrea Gargioni, Gianluca Veronal), grazie ai quali riesce a migliorarsi e proporre musica di qualità.

Il riferimento artistico di Dasty è sicuramente il Pop-Punk dei ’90, con gruppi come i Blink-182, Green Day, NOFX e My Chemical Romance.

Negli ultimi due anni ha pubblicato, tra YouTube e Spotify, circa 10 singoli.

Gli ultimi 4 brani “Black Rose”, “Freak Show”, “1Poppunk!” e “Strappi Sui Jeans” sono sicuramente i più importanti: prodotti da NeroArgento, definiscono al meglio la “reale” linea musicale che Dasty vuole portare avanti anche in futuro. La recente uscita “STRAPPI SUI JEANS”, seconda collaborazione tra Dasty Dafreak e Sorry Mom!, ad oggi ha superato i 50K ascolti su Spotify. Recentemente Dasty ha lavorato in Attitude Studio a Milano sui nuovi brani in uscita nel 2021, il primo di questi è “HOME”, che ha superato i 200mila stream su spotify, seguito dall’ultimo “Come Le Rockstar”.