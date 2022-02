"Chi sono io ?" è il nuovo brano dei Sofisma

Si intitola “Chi sono io?” il nuovo singolo dei Sofisma distribuito da ADA Music Italy e disponibile sulle piattaforme streaming

Disponibile “CHI SONO IO? , il nuovo singolo dei Sofisma distribuito da ADA Music Italy. Il duo indie rock dalle sonorità energiche e profonde, in questo brano racconta la voglia di trovare sé stessi e la ricerca della propria identità.

Una melodia vocale sfrontata e decisa, per un testo che affronta una tematica importante come la paura dell’essere dimenticati e dell’ansia sociale. Accettare noi stessi anziché basare la propria identità sul giudizio delle altre persone.

“Chi sono io? è nata in un pomeriggio d’agosto da un’idea di Matteo (chitarrista), stava suonando un motivo orecchiabile e tra un giro e l’altro mi sono unito anche io alla batteria. Abbiamo voluto affrontare il tema dell’identità perché al momento è quello che ci rappresenta di più. Per noi è importante sapere a cosa andiamo incontro quando ci rivolgiamo a noi stessi, specialmente in un contesto sociale dove la riflessione e l’introspezione lasciano spazio all’apparenza e alla finzione”.

Un brano indie-pop trainato dai riff di chitarra, un sound energico di influenza britpop e post-rock che ricorda la scena alternativa inglese della seconda metà degli anni Ottanta.

“La scelta dei suoni è andata di pari passo con il carattere della canzone, Abbiamo lavorato constantemente ai dettagli di ogni traccia soprattutto in pre-produzione, in modo che rappresentasse al cento per cento le nostre idee. A differenza dei singoli precedenti abbiamo voluto inserire la voce di Matteo nel ritornello, per sottolineare l’appartenenza al messaggio che “Chi sono io?” veicola”.