Su Rai 1 debutta il nuovo “Affari tuoi formato famiglia”

In prima serata su Rai 1 Amadeus conduce il nuovo “Affari tuoi formato famiglia”. In prime time anche un concorrente Vip

Torna uno dei programmi più amati di Rai 1, “Affari tuoi”, con una versione totalmente inedita dal titolo “Affari Tuoi Formato Famiglia”, in onda da sabato 19 febbraio alle 20.35. E, per la prima volta, alla conduzione del celebre gioco dei pacchi ci sarà Amadeus.

Protagonisti del game show, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, saranno i concorrenti e le loro famiglie, che giocheranno nelle due partite previste in ognuna delle puntate di prima serata. Ogni puntata, infatti, si dividerà in due parti. Nella prima, che vedrà anche la partecipazione di Giovanna Civitillo, a giocare sarà un concorrente, accompagnato dai propri parenti, che saranno impegnati ad aprire i pacchi.

Nel corso della seconda partita, il meccanismo sarà lo stesso, ma a giocare sarà un vip, accompagnato dai suoi familiari o da persone a lui care, anche in questo caso nel ruolo di “pacchisti”. In entrambe le partite, in palio ci sarà un montepremi massimo di 300.000 euro che, nella prima partita, in caso di vittoria, andrà al concorrente, nella seconda, con protagonista il concorrente vip, verrà devoluto, eventualmente, interamente in beneficenza.

Al centro del game show, come sempre, ci saranno i 20 Pacchi contenenti altrettanti premi. All’inizio di ogni partita, il concorrente vedrà scorrere di fronte a sé, su un nastro trasportatore, tutti i pacchi e, senza vederne i numeri, dovrà sceglierne uno e, nel corso del gioco, potrà decidere se tenerlo fino alla fine o accettare una delle offerte del Dottore. Tra le novità di quest’anno, ci sarà la presenza di 3 “Pacchi Paracadute”, che renderanno ancora più imprevedibile l’andamento del gioco fino al termine della partita.