“Sotto scacco” è il nuovo libro di Lorenzo Castellani

Dopo il successo editoriale del saggio L’ingranaggio del potere uscito nel 2020, il politologo Lorenzo Castellani, docente di Storia delle istituzioni politiche presso la LUISS Guido Carli di Roma, esce ora in libreria con un nuovo lavoro intitolato Sotto scacco.

Ma chi, in questo momento storico, si trova sotto scacco? Siamo tutti noi. Siamo noi ad avvertire un disagio e a sentire vicina una possibile sconfitta. Scrive l’Autore nell’introduzione: «Nei tempi recenti, nulla come l’era pandemica ci ha fatti sentire sotto scacco. Chiusi e sotto pressione. Con gli spazi ridotti e le mosse obbligate. Divisi tra il sacrificio e la fuga, la paura e la speranza. La vita di ciascuno si è dibattuta tra il desiderio della libertà e quello della sicurezza, tra il dubbio e l’obbedienza.»

Prendendo come metafora l’antica arte degli sacchi, Castellani analizza le nostre reazioni di fronte al flagello che ci è piombato addosso: stato d’eccezione, gestione della paura, pianificazione economica, potere dei tecnici, scientismo e complottismo, pensiero apocalittico, società della sorveglianza, ambientalismo radicale. Il nostro futuro ruota ormai intorno a tali questioni. La lunga emergenza generata dalla pandemia ha portato le nostre società a confrontarsi con tendenze politiche, sociali e culturali che erano già in corso da tempo, ed ha accelerato tensioni sotterranee che non possono più essere ignorate dai gruppi dirigenti o mascherate dalla coltre mediatica. L’intero sistema è stato messo sotto scacco dal suo stesso funzionamento.

In questo libro Lorenzo Castellani ci parla di creduloni, scientisti e negazionisti, di danno sanitario e danno economico, di rischio pandemico e rischio sociale, del nostro disorientamento. E ci mostra come il pendolo del potere oscilli pericolosamente tra un mite dispotismo e una nuova guerra civile: «Le istituzioni politiche spesso si infrangono quando tecnicizzano il loro funzionamento per accrescere la propria efficacia, quando il meccanismo formale e procedurale prevale sull’autorità. L’uomo non rispetta con docilità ciò che non ha un fondo di mistero. Il terrore diviene inevitabilmente il sostrato razionale delle cerimonie irrazionali.»

Lorenzo Castellani, Sotto scacco, Liberilibri 2022, collana Oche del Campidoglio, pagg. 120, euro 14.00, ISBN 979-12-80447-06-7