Neko Willer: fuori il videoclip ufficiale di Sono Qui

E’ uscito il video ufficiale di “Sono Qui”, il nuovo singolo pop del cantautore e polistrumentista veneto Neko Willer, in radio e nei digital store dal 7 gennaio. Le scene sono state girate a Prato della Valle (Padova), Legnaro (Padova), Venezia e Marostica (Vicenza) per la regia e sceneggiatura di Elisabetta de Gasperi, attrice professionista apparsa in varie fiction RAI.

Sono Qui parla del rapporto tra padre e figlio, in particolare della difficoltà di un padre a lasciare che il figlio commetta alcuni errori perché è l’unico modo per lui di imparare certe lezioni di vita. Nonostante tutto, comunque, il padre è sempre lì, come un faro in un mare immenso in tempesta: basta volerlo guardare e seguire.

Il progetto Neko Willer nasce nel febbraio 2020 come progetto solista del frontman della band The Crystal Bricks. La pandemia iniziata nel 2020 ha dato il tempo a Neko di concentrarsi sul suo progetto solista, non potendo provare con la band.

Il primo singolo pubblicato su YouTube è “A Thousand Lies”, video condiviso dal governatore del Veneto Luca Zaia sul suo profilo Facebook, che ha fatto da cassa di risonanza locale al progetto e notevole considerazione dai media locali. Seguono i video dei brani Say no!, A Part of You e Fallen, anche quest’ultimo condiviso dal governatore del Veneto Luca Zaia sul suo profilo Facebook.

Con il brano “SING!” il progetto di Neko Willer viene ammesso alle finali nazionali di Sanremo Rock 2021, suonando al Teatro Ariston. In questa occasione si forma la band ufficiale del progetto Neko Willer, costituita da Stefano Dalle Molle (Neko) alla voce, Vincenzo Carraro e Aurelio Doria alle chitarre, Giulio Galiazzo al basso e Alberto Valenti alla batteria.

