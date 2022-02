“La domenica della buona gente” su Rai Storia: la trama del film

In prima serata su Rai Storia in onda “La domenica della buona gente”. Nel cast anche Sophia Loren, ecco la trama del film

Un film di storie che si incrociano in una domenica italiana: un ex calciatore che spera di trovar lavoro come allenatore del Napoli; un pensionato che ha giocato al Totocalcio; una coppia in crisi e una donna incinta, abbandonata dall’amante. È “La domenica della buona gente”, firmato da nel 1953 da Anton Giulio Majano, in onda sabato 19 febbraio alle 21.10 su Rai Storia. Tra gli interpreti, Sophia Loren, Renato Salvatori, Maria Fiore, Ave Ninchi, Alberto Talegalli, Nino Manfredi. Tra le firme sulla sceneggiatura, oltre allo stesso Majano, anche Vasco Pratolini.